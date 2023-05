De eerste editie van Op Drift werd nog gehouden in de achtertuin van de familie Plantema. Sinds 2018 is het Haventje de plek van het vijfjaarlijkse evenement.

Op Drift: hemel op aarde in Esch

54 minuten geleden

De derde editie van cultuurfestival Op Drift in Esch heeft als thema In Heaven. In het Haventje aan de Haarenseweg treedt vrijdag 5 mei lokaal talent van 18.30 uur tot middernacht op. Zowel op een ponton in de Essche Stroom als een podium op de oever.

De laatste keer dat Op Drift in Esch werd gehouden, was vijf jaar geleden. De opzet is hetzelfde: laten horen en zien hoeveel talent er in het dorp rondloopt. De organisatie heeft voor deze editie diverse inwoners gevonden die een optreden verzorgen.

Op de twee podia staan steeds om en om singer-songwriters (zoals Jorg Bekkers, Aram Groenewegen, Melody Martens, Sara Bormans en Maud Stubbe), een dj (Natasja Manders), het koor Innovation, zang van Koen Pilot en Theo van Dooren, breakdance en de slagwerkgroep van muziekvereniging Sint-Willibrordus. Bijzonder is het optreden van de Oekraïense muzikant Julie. Als afsluiting treedt de band Byrds on the Wind op. Daarin speelt onder anderen oud-Esschenaar Jan Bergman.

Lotte Timmermans danst in een videoproject op het water op muziek van Tijnn Verbruggen. Leerlingen van de creatieve mbo-vakschool SintLucas verzorgen die projectie. ,,We vertonen als Op Drift zelf ook een korte film. Daarin vertellen deelnemende artiesten over hun ideeën en fantasieën over hoe de hemel, het thema van Op Drift dit jaar, er volgens hen uit ziet, welke muziek daar te horen moet zijn en wat ze er eigenlijk de godganse dag zullen gaan doen. Dat levert leuke reacties op”, meldde medeorganisator Xaveer van Lokven eerder al in Brabants Centrum.

FOODTRUCKS

Naast alle muzikale optredens, is er ook ruimte voor een hapje en een drankje. Zo is de Bierboerderij uit Haaren aanwezig met speciaalbier, staan er diverse foodtrucks en is er een koffietentje. Tevens zijn er standjes waar iets worden verkocht, zoals beeldjes. Van Lokven: ,,Met deze editie hopen we dat mensen zich realiseren dat Esch al de hemel op aarde is.”