Voorjaarskermis op Marktplein Esch

1 uur geleden

De Essche kermis gaat zaterdag 6 mei om 14.00 uur van start. Op het Marktplein staan drie dagen lang een draaimolen, botsauto’s, grijpkraam en een snoepkraam.

De voorjaarskermis begint een dag later dan in eerste instantie gepland. De exploitant kon niet eerder naar Esch komen vanwege een kermis elders in de regio. Daarnaast wordt vrijdag 5 mei Op Drift gehouden in ‘t Haventje (zie bericht hierboven). De gemeente Boxtel vond het niet wenselijk om twee evenementen tegelijkertijd plaats te laten vinden in het dorp.

Kinderen en hun ouders kunnen zich tot en met maandag 8 mei vermaken op de kleine kermis. Vanwege de attracties is een stukje van de Leunisdijk, tussen de Dorpsstraat en de Postelstraat, afgesloten voor verkeer. Er staan omleidingsborden.