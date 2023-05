Passen en meten voor processie-outfit

51 minuten geleden

De jaarlijkse serie pasavonden voor deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie is vorige week gestart. De figuranten, met name ook jeugd, kunnen elke maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur terecht in het koetshuis van de pastorie op Duinendaal 2 om de kleding te passen.

Woensdagavond meldden onder andere Freek Claasen en Carla van der Ven zich om een gewaad aan te laten meten. Claasen vervult dit jaar de rol van verteller, hij declameert tijdens de processie het mirakelverhaal over het Heilig Bloed van Boxtel. Van der Ven is al jaren van de partij als een van de draagsters van het Mariabeeld.

De cultuurhistorische ommegang wordt gehouden op 4 juni, de zondag na Pinksteren. Geïnteresseerden kunnen zich in het koetshuis aanmelden als deelnemer. Vooral wordt ook jeugd opgeroepen, zich te op te geven. Wie zich eerst wil oriënteren of deelname iets voor hem of haar is, is ook welkom.

In de laatste week voordat de processie uittrekt, is het naaiatelier alle dagen open met uitzondering van tweede pinksterdag. Nadere informatie is verkrijgbaar bij coördinator Marijke van Beek van de bloedprocessie via telefoonnummer 06-54 68 61 51.