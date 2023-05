Wouter Hardy in zijn studio te Rotterdam in de periode dat hij en Duncan Laurence het Eurovisie Songfestival wisten te winnen met het nummer Arcade.

Oud-Boxtelaar Wouter Hardy hoopt op finaleplek met Estland

Na eerdere successen met Duncan Laurence en Gjon’s Tears is er weer een nummer van producer Wouter Hardy te horen tijdens het Eurovisiesongfestival. Dit keer voor de Estlandse Alika, die met het lied ‘Bridges’ hoge ogen hoopt te gooien.

Hij werd al verschillende keren bevraagd over zijn derde liedje dat tijdens het Eurovisie Songfestival te horen zal zijn. Shownieuws, de NOS, het ANP... Maar nu pakt Wouter even wat rust, want de hitmachine vertrekt volgende week naar Liverpool, om Alika te zien schitteren op het Eurovisie Songfestival. ,,Alika heeft in Estland het zangprogramma Pop Idol gewonnen. In de finale zong ze Arcade, dat ik mede heb geschreven. Het bleek een van haar lievelingsnummers,” vertelt hij over het nummer waarmee Duncan Laurence in 2019 de finale won voor Nederland.

,,Toen Alika besloot mee te doen aan het nationale songfestival, belde haar manager me meteen met de vraag of ik ook voor haar een lied wilde schrijven.”

Wouter besloot de zangeres afgelopen zomer uit te nodigen in Nederland. ,,De kennismaking verliep stroef. Alika had verwacht dat ik al een lied voor haar geschreven had. Maar ik ga altijd met de artiest in gesprek om verbinding te zoeken om zijn of haar verhaal te creëren. En Alika was erg gesloten.”

Hij vervolgt: ,,Toen ik die avond in bed lag, wist ik: ik moet het morgen anders aanvliegen, anders komt er geen nummer. Ik besloot haar te vragen naar haar leven, haar familie, haar vrienden. Al snel bleek ze familie te hebben in Oekraïne en raakte ik een gevoelige snaar.”

TWEE UUR

,,Toen we na een wandeling terug waren in mijn studio, kroop ik achter de piano en begon ik te spelen. Alika zong meteen voluit mee en we schreven ‘Bridges’ in twee uur. Songwriter Nina Sampermans, met wie ik ook Tout l’Univers van Gjon’s Tears schreef, legde de laatste hand aan de tekst.”

De handtekening van de oud-Boxtelaar is duidelijk hoorbaar in het lied. ,,Daar ben ik best trots op. ‘Bridges’ is een filmische song met veel strijkers, wat doet denken aan mijn neoklassieke project HRDY.”

DION EN MIA

Op de vraag wat hij vindt van de Nederlandse inzending Burning Daylight van Dion en Mia, antwoordt Wouter dat hij de puurheid mist die hij wel hoort bij Alika. ,,Het lied lijkt niet helemaal van hen. Er ligt ook veel druk op het duo. Ik heb vorig jaar met Dion gewerkt en hij kan heel goed zingen. Ik gun hen een goed resultaat.”

De producent is uiteraard vooral bezig met zijn eigen inzending. ,,Ik heb ontzettend veel zin in om naast Alika op de bank te zitten tijdens het Songfestival. Met welke verwachting ik naar Liverpool afreis? Ik denk dat we wel een finaleplek halen. Geen idee wat er dan gebeurt, de concurrentie is groot.”

Het nummer van Wouter en Alika is te horen tijdens de tweede halve finale op donderdag 11 mei.