Organist Jamie de Goei is zondag 14 mei te horen in de Sint-Petrusbasiliek.

Symfonische orgelmuziek in basiliek Boxtel

14 minuten geleden

Jamie de Goei, cantor-organist van de Hervormde kerk in Den Bosch, brengt zondag 14 mei om 16.00 uur Franse werken uit de Romantiek ten gehore. Hij bespeelt het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek. De entree van het concert bedraagt negen euro.

Het Boxtelse orgel dateert uit dezelfde tijd als de composities die De Goei vertolkt. Symfonische orgelmuziek deed toen opgang, met name in Frankrijk. Expressiviteit is daarin belangrijk. Een pianist kan met zijn aanslag een toon harder of zachter laten klinken. Dat kan op een orgel niet. De zogeheten zwelkast maakte afwisseling in dynamiek wel mogelijk, zonder registers bij te hoeven trekken. Componisten als Camille Saint-Saëns, César Franck en Charles-Marie Widor maakten er gebruik van in hun werken.

De Goei speelt een compleet Frans programma: Troisième Fantaisie van Saint-Saëns, Pièce Héroique en Cantabile van Franck, Intermezzo uit Symfonie VI, Pastorale uit Symfonie II en Allegro vivace uit Symfonie V van Widor.

Het concert duurt ongeveer zeventig minuten. Na afloop wordt een drankje aangeboden in de torenruimte van de basiliek. Er staat een videoscherm opgesteld, zodat iedereen de verrichtingen van de organist kan gadeslaan. Stichting kerkconcerten Boxtel organiseert het optreden.