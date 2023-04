Vrijmarkt in Liempde (foto’s)

1 uur geleden

Koningsdag zoals Koningsdag bedoeld is. Dat is de kindervrijmarkt in Liempde. Gemoedelijk, kleinschalig en heerlijk dorps. Waar bezoekers kunnen blikgooien, ringwerpen en natuurlijk spulletjes kopen.

River Queens heeft nagels in het rood, wit en blauw van de Nederlandse vlag. En uiteraard zijn er een paar oranje. Marel Goosen zit geconcentreerd aan een tafeltje met een penseeltje in haar hand. Ze is juist bezig een paar kinderhandjes te decoreren, althans, de nagels. Voor een luttel bedrag loop je de hele dag met versierde vingers.

KOEKJES

Cato van der Velden en Puck van de Meerendonk hebben thuis wat voorbereidend werk verricht. Ze verkopen zelfgemaakte koekjes. Heerlijk zijn ze. Nancy van der Heijden, voorzitter van Algemeen Belang Liempde, de motor achter de vrijmarkt, is tevreden. ,,Het is gezellig, vrolijk. Koffie en thee zijn gratis, het weer zit mee. Hartstikke leuk allemaal.”

Hoewel het aardig gaat met de handel, dreigen sommige ‘kooplui’ met de nodige spullen naar huis te keren. ,,Ja, er gaat waarschijnlijk veel mee terug”, denkt een moeder. ,,Maar dit is dan ook een verzameling van meerdere jaren.”

Wie speelgoed zoekt, of een complete set babykleertjes, is in Liempde op de juiste plek. En wie van oranje houdt, geniet ook met volle teugen. Een sjaal, trui of pet, bijna iedereen heeft wel ergens een passend accessoire opgesnord. Het geeft het marktje een nog zonniger aanblik. Klein vermaak, groot plezier.