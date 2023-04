Klimaatburgemeesters Yfke en Yenthe onthullen canon van De Kleine Aarde

37 minuten geleden

De eer was zaterdag aan de klimaatburgemeesters van Boxtel: Yenthe van Tiel en Yfke Veenstra. Het duo onthulde onder belangstelling van bestuurders en vrijwilligers de canon van De Kleine Aarde in Museum Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat. Zij openden daarmee de expositie over het inmiddels 50 jaar geleden gestarte project.

Het kleinschalige lokale museum aan de Baroniestraat brengt met de tentoonstelling een eerbetoon aan het ooit roemruchte initiatief van Sietz Leeflang. De vijf jaar geleden overleden wetenschapsjournalist nam in 1973 het initiatief om in en rond de Van Coothhoeve een project te starten rondom duurzaamheid. Het doel was om anderen te inspireren tot een milieuvriendelijke leefstijl.

De Kleine Aarde werd een begrip in heel Nederland. Nog steeds staat het terrein aan Het Klaverblad bij veel vijftigplussers in het geheugen gegrift. Echter, na verloop van tijd ging de glans eraf. Plannen voor een revitalisatie strandden gedurende de tijd.

KENNISCENTRUM

In 2022 echter werd het terrein gekocht van de gemeente door dezelfde groep Boxtelaren die achter het agrarische initiatief Herenboeren zit. Het terrein wordt klaargestoomd als kenniscentrum dat de transitie naar een duurzamere landbouw moet bevorderen: Plaats De Kleine Aarde.

Naast coöperatie Plaats De Kleine Aarde blijft stichting De Kleine Aarde bestaan: zij richt zich op behoud van het oorspronkelijke gedachtengoed. De expositie die ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan is opgericht, gaat daar ook helemaal over. Centraal staat de canon, een tijdlijn met 42 mijlpalen van de afgelopen halve eeuw. Bezoekers krijgen alles te weten over de geschiedenis aan de hand van zeven thema’s: voeding, landbouw, energie, mondiale voetafdruk, bouwen, hergebruik en educatie. Ook zijn er historische filmpjes te zien. Iedereen krijgt de canon na afloop ook in een handzaam gratis formaat mee naar huis.

LOOPTIJD

De expositie loopt tot en met 9 juli en is te bezoeken tijdens openingsdagen van MuBo: zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Entree bedraagt vier euro of is gratis met museumkaart.

Jan Juffermans geeft zondag 7 mei een lezing over de mondiale voetafdruk. Hij werkte 33 jaar bij het duurzaamheidscentrum. Geert van der Veer, oprichter van Plaats DKA, gaat zondag 4 juni in op het voedselsysteem voor morgen. Zondag 2 juli komt historicus, filosoof en journalist Ralf Bodelier aan het woord. Zijn lezing heet: lang leve de mens. Alle presentaties zijn om 11.15 uur in MuBo, bijwonen kost zes euro of drie met museumkaart.

Er zijn ook rondleidingen: op zondag 11 juni door Juffermans en op 25 juni door Patricia van Rooij, medewerker van stichting DKA. Beide starten om 15.00 uur, deelname kost vijf euro, met museumkaart twee.

Aanmelden voor lezingen en rondgangen kan via e-mail: info@muboboxtel.nl of telefonisch op 06-16 04 18 98.