Gezocht: mensen die graag muzikaal potje klagen

1 uur geleden

Aan de Boxtelse Heilig Bloedprocessie doet altijd een groep klaagzangers mee. Die kan versterking gebruiken, van met name bassen. Maar ook tenoren en baritons mogen zondag 4 juni uiteraard meezingen.

De klaagzangers lopen in de stoet achter de mensen die de broedermoord tussen Kaïn en Abel verbeelden. Telkens nadat Abel ter aarde is gestort, heft het gelegenheidskoor het Libera me van Orlando di Lasso aan. Ze brachten dit voorheen vierstemmig ten gehore, maar gezien de terugloop van het aantal deelnemers, zingen ze nu driestemmig. Wil van den Broek, muzikaal leider van de klaagzangers: ,,We zijn naarstig op zoek naar mannen met een lage zangstem. Vrouwen die in het tenorregister kunnen zingen zijn ook van harte welkom, net als tenoren en baritons.”

AANMELDEN

De deelnemers verzamelen zondag 4 juni om 14.00 uur in de pastorie op Duinendaal voor het omkleden en repeteren. Wie zich bij de klaagzangers wil aansluiten, kan zich aanmelden via klaagzangers@kpnmail.nl of 06- 13 55 33 27.