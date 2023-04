Pubquiz voor Liempdse senioren

Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde (BOL) zet senioren aan het denken.

Dat is althans de bedoeling, want ze houdt donderdag 11 mei van 20.00 tot 22.00 uur een pubquiz in De Kloosterhof. Het spel is bedoeld voor 55-plussers en wordt gespeeld in groepjes van maximaal vier mensen. Wie zich individueel aanmeldt, wordt bij een team ingedeeld. Deelname kost 2,50 euro per persoon. Aanmelden kan tot 8 mei via

secretariaat@stg-bol-liempde.nl.