Dit was Koningsnacht Boxtel (foto’s)

1 uur geleden

Jong en iets ouder vonden hun weg richting de Boxtelse Markt tijdens Koningsnacht. Met een vette line-up met onder meer Chipz!, Jeffrey Heesen, Kuzo en Mental Theo was het – ondanks de kou – goed toeven onder de sfeervolle overkapping en op de volle terrassen.

In het oranje geklede mensen vinden elkaar op het stijf uitverkochte Boxtels Oranje Festival. ,,We zijn om 19.00 uur begonnen met het programma op de Markt”, vertelt Ludy Meister, die als voorzitter van Stichting Boxtel Vooruit betrokken is bij de organisatie van de festiviteiten op en rondom Koningsdag. Hij zag het centrumplein nadien al vlot vollopen met feestneuzen, zowel binnen als rondom het afgesloten deel. De oranjeminnende Boxtelaren maken er een uitbundig en tegelijkertijd gemoedelijk feest van: er waren geen noemenswaardige incidenten op het evenement.

LAAT MAKEN

Sjef (47) is een van de bezoekers van het festival. ,,Ik ben hier met vrienden van mijn carnavalsvereniging”, vertelt hij. ,,Ik ga elk jaar. Er komen toffe artiesten en het is altijd gezellig. Of ik het laat ga maken? Ik zeg altijd dat ik maar even ga en kom dan uren later pas thuis.” Hoewel hij begrijpt dat de tent niet, zoals vorig jaar het geval was, dicht is, had er wat hem betreft wél een dichte tent op de Markt mogen staan. ,,Maar alleen vanwege de kou. Aan de andere kant is het voor de mensen op de terrassen niet gezellig om tegen een tentdoek aan te kijken.”

Maikel (45) vindt het open karakter die door de overkapping ontstaat juist goed. ,,Koningsdag is een volksfeest voor iedereen. Dit open karakter past hier heel goed bij. En het is een feest voor jong en oud. ik ben hier met mijn vrouw en mijn zoon Brenn loopt hier ook ergens rond.”

Anna van 22 jaar is met vrienden op de Markt. ,,Ik kom niet uit Boxtel en woon er sinds kort. Ik vind dit een heel tof evenement, leuk dat dit hier georganiseerd wordt. En de mensen hier zijn echt gastvrij. Ik ben blij dat ik er ben.”