Eric van Overbeek volgt de ‘weg van de bultrug’

1 uur geleden

Het is de Boxtelse acteur Eric van Overbeek ook dit jaar weer gelukt om een theatervoorstelling van niveau te brengen. Hij trad met Het lied van de bultrug acht keer op in het intieme kunstcafé Coupé.

Aangevuld met zangeres Antoinette van Pouderoijen en de veelzijdige muzikant Rob Terwijn wist Van Overbeek zijn publiek al vanaf de eerste teksten te raken. Toeschouwers werden meegezogen in het verhaal van de bultrug.

Van Pouderoijen en Terwijn versterkten het acteerwerk met hun eigen gecomponeerde muziek en zang. Een veelzijdigheid van liedjes kwam voorbij tijdens het muziektheaterstuk die Van Overbeek vol overtuiging bracht. Dat hij geen geschoolde zanger is, stond het publiek geen moment in de weg. Een hoogtepunt was het door hem gezongen nummer Hurt, de coverversie van Johnny Cash.

Van Overbeek stelt het publiek op de proef met Het lied van de bultrug. De voorstelling ging over depressie, psychose en eenzaamheid. Maar ook over liefde en verbinding. Dat neerslachtigheid werd voorkomen, was een verdienste van de acteur die de toeschouwers meesleepte naar de bovenstroom van licht en hoop.

De voorstelling is de derde samenwerking tussen Van Overbeek en regisseur Trudy Schambergen. Ook dit keer hebben zij een prestatie van formaat geleverd. Het door Bartjan van Elferen ontworpen lichtplan vormde de kers op de taart: hij creëerde met weinig middelen de juiste sfeer.