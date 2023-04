In 2009 is de bolwoning gerenoveerd. Bij de heropening werden bij de ingang plaquettes gemaakt van de Aarde en van onze grote mondiale Voetafdruk.

Expositie over vijftig jaar De Kleine Aarde

De Kleine Aarde (DKA) was ooit bekend in heel Nederland en zelfs daarbuiten. De gelijknamige stichting en Museum Boxtel (MuBo) aan de Baroniestraat houden van 29 april tot en met 9 juli een expositie over het duurzaamheidscentrum, dat vijftig jaar geleden werd opgericht.

De expositie toont de doelstellingen en geschiedenis van DKA vanaf de start van het tijdschrift in 1972 en de vestiging in Boxtel in 1973 tot aan de doorstart in 2022. Er wordt tevens aandacht besteed aan de toekomstige plannen van Plaats De Kleine Aarde.

Wetenschapsjournalist Sietz Leeflang nam in 1973 het initiatief in en rond de Van Cooth Hoeve aan het Klaverblad in Boxtel een project te starten om mensen te inspireren tot een milieuvriendelijke leefstijl. DKA werd een begrip en trok bezoekers uit het hele land. Een aantal historische filmpjes laat zien hoe het er vroeger aan toeging.

Centraal in de expositie staat de zogenaamde canon van De Kleine Aarde, een tijdlijn met 42 mijlpalen in 50 jaar DKA. Inhoudelijke verdieping vindt plaats aan de hand van zeven thema’s: voeding, landbouw, bouwen, energie, mondiale voetafdruk, hergebruik en educatie.

Gedurende de looptijd van de tentoonstelling zijn er twee rondleidingen door MuBo. Op 11 juni om 15.00 uur geeft Jan Juffermans die. Hij werkte 33 bij het duurzaamheidscentrum. 25 juni om 15.00 uur is het de beurt aan Patricia van Rooij, medewerker van stichting DKA. Deelname kost vijf euro, met museumkaart twee. Aanmelden kan via info@muboboxtel.nl of telefonisch op 06-16 04 18 98.

Juffermans geeft behalve een rondleiding ook een lezing, op zondag 7 mei over de mondiale voetafdruk. Geert van der Veer, oprichter van Plaats DKA, gaat zondag 4 juni in op het voedselsysteem voor morgen. Zondag 2 juli komt historicus, filosoof en journalist Ralf Bodelier aan het woord. Zijn lezing heet: lang leve de mens. Alle presentaties zijn om 11.15 uur in MuBo.

De entree voor een lezing bedraagt zes euro, met museumkaart drie. Aanmelden kan via het eerder genoemde mailadres.

MuBo is open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Iedere bezoeker krijgt de canon van De Kleine Aarde in een handzaam formaat gratis mee naar huis. De entree voor de tentoonstelling is vier euro, met museumkaart gratis.