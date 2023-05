Jos van Heerebeek won in 2021 het koningschieten van het gilde Sint-Antonius Abt in Liempde.

Liempds gilde strijdt om koningstitel

52 minuten geleden

Wie wordt de koning van het Liempdse gilde Sint-Antonius Abt als opvolger van Jos van Heerebeek? Die vraag wordt zaterdag 20 mei beantwoord. Dan vindt voor de negentiende keer het koningschieten plaats. Vooruitlopend op deze hoogtijdag is tamboer Wynand Bressers maandag geïnstalleerd als hoofdman. Hij volgt Roger van Laere op die sinds de heroprichting in 1986 de broederschap leidde.

Tijdens een algemene ledenvergadering kozen de gildeleden eind maart een opvolger voor hoofdman Van Laere. Maandag werd Bressers in Sint-Teunis’ Honk op schietterrein Antonius Bleek officieel beëdigd. De oud-huisarts was voorzitter van heemkundestichting Kèk Liemt toen hij samen met enkele dorpsgenoten in 1986 het gilde nieuw leven inblies. Al die jaren heeft hij als hoofdman veel inzet getoond. Vanwege zijn vergevorderde leeftijd besloot hij het stokje over te dragen aan een jonger iemand.

SJERP EN SCHILD

In een korte toespraak memoreerde de scheidend hoofdman de grote brand in 1864 waarbij de toenmalige schuurkerk tot de grond toe afbrandde. Hierbij zijn ook alle attributen van de toenmalige drie gilden verloren gegaan. In het clubhonk aan de Oude Dijk nam vervolgens deken-rentmeester Willie van Schaijk het woord. Deze vertelde in het kort de ontstaansgeschiedenis van het huidige gilde.

Vervolgens overhandigde hij samen met Van Laere de hoofdmanssjerp en het bijbehorende zilverschild aan Bressers. Die noemde in zijn dankwoord enkele belangrijke zaken die in de loop der jaren tot stand zijn gekomen. Hij sprak de hoop uit in goede samenwerking met alle leden een vruchtbare periode tegemoet te zien. Vervolgens werd nog geruime tijd gezellig nagepraat.

KONINGSCHIETEN

Ondertussen maakt het gilde zich op voor het tweejaarlijkse koningschieten. Dat wordt zoals gebruikelijk op de zaterdag na Hemelvaartsdag gehouden: deze keer is dat op 20 mei. De gildekoning is binnen het broederschap een belangrijke functionaris, vooral van representatieve aard, die als zodanig bij geen andere vereniging bestaat. Iedere broeder of -zuster die het laatste stukje van de houten vogel van de schutsboom schiet, draagt twee jaar lang deze eretitel. De geluksfactor speelt tijdens het schieten een grote rol: iedere deelnemer schiet op dezelfde houten vogel en heeft dus een gelijke kans om het laatste stukje uit de paal te schieten.

De gildeleden vertrekken 20 mei om 09.15 uur vanaf gildehuis Het Wapen van Liempde per huifkar naar het huisadres van de nieuwe hoofdman. Vervolgens voert de rit naar Jos van Heerebeek die in 2021 het koningschieten won. De stoet trekt naar de Sint-Jans Onthoofdingkerk waar een eucharistieviering wordt gehouden met aansluitend de vernieuwing van de eed van trouw aan de kerkelijke en wereldlijke overheid.

KLOKKENGELUI

Na de mis keert het gezelschap terug naar Het Wapen van Liempde voor de loting waarbij de schietvolgorde wordt bepaald. De titelstrijd zelf vindt plaats op gildeterrein Antonius Bleek aan de Oude Dijk, waar om 13.45 uur de koningsvogel wordt geplaatst. Eerst schiet onder meer burgemeester Ronald van Meygaarden, om 14.00 uur begint het eigenlijke koningschieten. Als de winnaar bekend is, wordt de koning officieel geïnstalleerd en klinken de kerkklokken. Om 17.30 uur wordt de nieuwe gildekoning gepresenteerd op het gildeterrein. Een uur later brengt fanfare Concordia een serenade. De dag wordt besloten met een koningsmaal in Sint-Teunis’ Honk.