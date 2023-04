Ruud van Casteren loopt over het vaandel. Een voorrecht dat alleen aan gildekoningen en het staatshoofd is voorbehouden.

Ruud van Casteren gildekoning Boxtel

46 minuten geleden

Na iets meer dan tweehonderd schoten, waarvan een kwart missers, viel zondagmiddag de houten koningsvogel van het Boxtelse gilde Sint-Barbara & Sint-Joris aan de voeten van een juichende Ruud van Casteren (60). De Boxtelaar, onlangs verhuisd naar Heesch, treedt in de voetsporen van Hilde van den Broek.

De kruisboogwedstrijd in de gildetuin op het Essche Heike duurde zo’n twee uur. Onder meer vertegenwoordigers van gilden uit Liempde en Esch, maar ook van regionale schuttersverbanden zagen tien schutters strijden om de hoogste eer. Onder hen titelverdediger Van den Broek. In de 21e ronde waren alle schoten raak voordat Van Casteren aan de beurt kwam. Daarbij klonk het houten blok in de ruim twaalf meter hoge schutsboom nog niet murw. Het was dan ook als een volslagen verrassing dat op dit moment de genadeklap kwam.

Van Casteren weet wat het koningschap inhoudt. In 2001 won hij de titel immers ook en ging daarmee de boeken in als de derde koning van de vijf jaar eerder heropgerichte broederschap. Op het moment dat hij ‘s ochtends van huis ging, wist de gildebroeder van het eerste uur nog niet of hij mee zou schieten, bekende hij na afloop. ,,Ik heb net een andere baan, ben onlangs verhuisd en ga eind september trouwen. Misschien allemaal een beetje veel van het goede. Uiteindelijk heb ik toch besloten om deel te nemen en daar heb ik geen spijt van”, glunderde de kersverse gildekoning.

Na de wedstrijd werd het gilde, samen met zijn gasten, verwelkomd door burgemeester Ronald van Meygaarden, die eerder op de dag ook de wedstrijd opende. Dat deed hij door samen met pastoor Geertjan van Rossem, beschermvrouwe Ine Jonkers en hoofdman Ton Jonkers ereschoten te lossen. In de oude raadzaal van het gemeentehuis hief Van Meygaarden het glas op de nieuwe koning. In gildehuis Rembrandt werd de tweejaarlijkse hoogtijdag afgesloten met een feestelijk koningsmaal.