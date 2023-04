‘Live in Liempde opstap naar succes’

Live in Liempde beleeft dit jaar de zevende editie. Het populaire huiskamerfestival, dat in 2020 en 2021 niet kon doorgaan vanwege corona, is kort na de start van de kaartverkoop al bijna uitverkocht.

Zondag 11 juni trekken bijna 300 bezoekers in vier groepen langs evenzoveel ‘huiskamers’ waar ze getrakteerd worden op muziek en stand-up comedy. Live in Liempde eindigt met het gratis toegankelijke evenement Park Live.

William van Houtum, Trees van Nunen, Karin van Oekel en Arjan Terlouw stonden in 2015 aan de wieg van Live in Liempde. Inmiddels maakt ook Ingrid Breuer deel uit van de organisatie van het huiskamerfestival. ,,Het geheim van ons succes is dat we bezoekers een gezellige middag bieden”, licht Van Nunen toe. ,,Deelnemers komen op verrassende plekjes waar ze kennismaken met leuke artiesten en een hapje en een drankje krijgen”, vult Terlouw aan. ,,En dat allemaal voor een relatief klein bedrag”, lacht Van Houtum.

IN DE BUITENLUCHT

Live in Liempde vindt elk jaar inwoners die hun huiskamer, schuur of werkplaats openstellen voor vier optredens. De toon werd meteen gezet tijdens de eerste editie toen de Boxtelse gitarist Harry Hendriks optrad in een authentieke bed & breakfast en een toneelstuk van Lieke Faber werd opgevoerd in de klompenfabriek van Traa. Veelal vinden de optredens (overdekt) plaats in de buitenlucht.

Dit jaar strijkt Live in Liempde neer in het voormalig politiebureau van Rob Dito en Astrid van Helvoort aan de Oude Dijk. Aan de Pastoor Dobbeleijnstraat zijn optredens bij Marja Gijben en Jos de Vriend. Bart en Lian van Oorschot ontvangen bezoekers aan de Hamsestraat terwijl Wim en Tamara Jennissen hun boerderij aan de Meulekensweg beschikbaar stellen. ,,Om op alle plekken te komen, wandelen deelnemers soms door weilanden en zetten we op lange afstanden een treintje in”, licht Van Nunen toe.

JONG TALENT

Het programma van Live in Liempde omvat dit jaar vooral jong talent. ,,De ervaring leert dat veel artiesten die we programmeren later doorbreken en op grotere podia terug te vinden zijn”, vertelt Terlouw. ,,Live in Liempde is dus een mooie opstap.” Terlouw doelt onder meer op de cabaretiers Andries Tunru, Stefan Hendrikx en de mannen van Jeroens Clan, de Vlaamse comédienne Jade Mintjens en Poelifinario-winnares Elke Vierveijzer uit Liempde. Dit jaar omvat het programma van Live in Liempde optredens van cabaretier Thijs van de Meeberg en singer-songwriters Rosa Spruit, Nienke Dingemans en VanLaere. Thijs van de Meeberg komt van de Koningstheateracademie. Rosa Spruit stond dit jaar ook op Paaspop en wisselt eigen werk af met covers. Nienke Dingemans heeft een uitstekend blues-repertoire. De komst van VanLaere springt in het oog. De jonge singer-songwriter is een kleinzoon van voormalig dorpsdokter Roger van Laere en keert terug naar zijn Liempdse roots.

PARK LIVE

Deelnemers aan Live in Liempde worden in vier groepen door Liempdse geloodst. Dat gebeurt door gidsen die heemkundige uitleg afwisselen met humoristische anekdotes. Het gidsenteam bestaat uit Arthur Brands, Arnold van den Broek, Wim Jennissen, François Legius, Harrie Raaimakers en Paul Saris. Na de laatste huiskamervoorstelling trekt elke groep met gids naar D’n Liempdsen Herd waar ‘afterparty’ Park Live van start gaat.Park Live is een gratis toegankelijk minifestival in de achtertuin van het bezoekerscentrum met optredens van popbands Fifty Bucks en Rimpelrock en enkele foodtrucks.

Live in Liempde duurt zondag 11 juni van 12.00 tot 18.00 uur. Kaarten kosten 25 euro per persoon en zijn uitsluitend te bestellen via e-mail: tickets.liveinliempde@gmail.com.