Heilig Bloedstichting op zoek naar nieuwe secretaris

21 minuten geleden

De Heilig Bloedstichting verzorgt vanaf haar oprichting jaarlijks de organisatie van Boxtelse processie. Het stichtingsbestuur heeft dringend een nieuwe secretaris nodig; de rol wordt nu waargenomen door vicevoorzitter Adrie van Osch.

Het bestuur verricht zijn taken met veel plezier en wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Ingebjorg van Liempt is echter begin dit jaar teruggetreden als secretaris, maar een opvolger is nog niet gevonden, meldde Van Osch deze week.

Als vicevoorzitter heeft hij de dagelijkse leiding over het bestuur van de bloedstichting. Het voorzitterschap ligt als vanouds in handen van de pastoor van de Sint-Petrusbasiliek, maar die bemoeit zich niet met de praktische gang van zaken.

,,We zoeken een enthousiast iemand die uit de voeten kan op de computer, want naast de verslaglegging is de communicatie een belangrijke taak van de secretaris”, aldus Van Osch. Belangstellenden kunnen met hem contact opnemen via telefoonnummer 06-53 14 63 73 of e-mail: secretariaat@bloedprocessieboxtel.nl.