Liempdenaren 27 april weer vroeg uit de veren

1 uur geleden

Wie met Koningsdag vrij heeft en eens lekker wil uitslapen, is in Liempde niet aan het goede adres. Fanfare Concordia gaat al bij het krieken van de dag op pad.

Het dauwtrappen vindt plaats vanaf 06.00 uur. In de vroege ochtend zullen de klanken door het dorp klinken. Iedereen is welkom om mee te lopen. Er wordt verzameld om 05.45 uur bij café Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein. Onderweg wordt er ontbeten. Aanmelden daarvoor is niet meer mogelijk.

Vorig jaar blies de fanfare als alternatief voor het dauwtrappen letterlijk ‘hoog van de toren’, van de Sint-Jans Onthoofdingkerk om precies te zijn. Dit jaar staat op het programma van de Koningsdagactiviteiten toch weer het dauwtrappen vermeld. Fanfare Concordia bevestigt dat de bekende ochtendwandeling weer wordt opgepakt.

AUBADE

Om 09.00 uur worden de gedecoreerden ontvangen in het oude raadhuis, waarna de fanfare hen een aubade brengt.

Uiteraard is er ook kindervermaak in Liempde. Van 11.00 tot 16.00 uur is er een vrijmarkt op het Concordiaplein.