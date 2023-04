Jonge uitvinders kunnen ei kwijt in bibliotheek Boxtel

In Bibliotheek Boxtel kunnen kinderen zaterdag 13 mei weer terecht om te experimenteren met een bepaalde technologie of interessant materiaal. Dan is namelijk het Uitvinderslab te vinden aan de Burgakker.

Dit keer kan jeugd van acht tot en met twaalf jaar aan de slag met een machine die zelf kunstwerken kan maken. Onder begeleiding van een ervaren docent mogen zij hiermee gaan experimenteren en uiteindelijk de robot zelf maken.

Het Uitvinderslab is onderdeel van de technologiewerkplaats van de overkoepelende bibliothekenorganisatie Hius73. Hier behoort ook de vestiging in Boxtel toe. Maandelijks (behalve in de zomerperiode) kunnen kinderen knutselen en ontwerpen met nieuwe materialen. Zo staan in oktober, november en december de toekomsttuin, racende robots en een lichtgevend winterhuisje op het programma.

De editie van zaterdag 13 mei duurt van 14.00 tot 15.15 uur. Meedoe kost 2,50 euro. Aanmelden is mogelijk via https://huis73.op-shop.nl/24050/uitvinderslab/13-05-2023..