Dorpsgenoten eten bij elkaar tijdens Esch Kookt

42 minuten geleden

Nieuwe mensen leren kennen en samen lekker eten. Dat is het idee achter Esch Kookt. Zaterdag 3 juni staat de zevende editie van de culinaire activiteit weer op het programma. Aanmelden in duo’s is nu al mogelijk.

Esch Kookt is een culinair evenement voor mensen die het leuk vinden om te koken en die houden van de gezelligheid om met gasten aan tafel lekker te eten. Opgeven is mogelijk in duo’s. Iedereen ontvangt twee weken voor aanvang een e-mail met daarin alle informatie en welk gerecht er gekookt mag worden: voor-, hoofd,- of nagerecht.

ANDER ADRES

Op de avond zelf ontvangen de deelnemers vier dorpsgenoten thuis aan tafel. Daarna begeeft ieder zich naar een ander adres en wordt hier de volgende gang genuttigd. Vervolgens wordt ieder verwelkomd op weer een andere locatie voor het toetje. Na afloop komt iedereen samen voor een afterparty om de avond af te sluiten.

Het verrassingselement zit hem in de onbekendheid van de gasten en waar deelnemers zelf aan tafel komen. Het zorgt steeds voor interessante ontmoetingen en gesprekken.

Inschrijven is mogelijk via e-mailadres EschKookt@gmail.com.