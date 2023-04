Kleding passen voor Bloedprocessie

55 minuten geleden

De jaarlijkse serie pasavonden voor deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie begint maandag 1 mei. De figuranten kunnen van 19.00 tot 20.30 uur terecht in het koetshuis bij de pastorie op Duinendaal 2 om kleding te passen.

De ommegang wordt gehouden op 4 juni, de zondag na Pinksteren. De historisch kledij van de deelnemers is in coronatijd verhuisd van de bibliotheek aan de Burgakker naar Duinendaal. Geïnteresseerden kunnen zich in het koetshuis aanmelden als deelnemer. Wie zich eerst wil oriënteren of deelname iets voor hem of haar is, is ook van harte welkom benadrukt vicevoorzitter Adrie van Osch van de Heilig Bloedstichting die de ommegang organiseert.

In de laatste week voordat de processie uittrekt, is het naaiatelier alle dagen open met uitzondering van tweede pinksterdag. Nadere informatie is verkrijgbaar bij coördinator Marijke van Beek van de bloedprocessie via telefoonnummer 06-54 68 61 51.

KORTERE ROUTE

De processie zelf trekt, afhankelijk van de weersomstandigheden, 4 juni vanaf 15.00 uur door de straten van Boxtel. Daarbij wordt sinds vorig jaar een kortere en gewijzigde route gevolgd. Die voert vanaf Duinendaal door de Oude Kerkstraat, Clarissenstraat, Koppel, Vicaris Van Alphenlaan, Mgr. Wilmerstraat, Molenstraat, Rechterstraat, Rozemarijnstraat en Markt naar de basiliek.

Daar wordt bij terugkeer een lof gehouden met muzikale omlijsting door seniorenorkest Buchestelle. In de stoet lopen om beurten de twee plaatselijke muziekkorpsen mee; deze keer is dat Boxtel’s Harmonie. Deze vereniging vormt ook jaarlijks de de groep tamboers die, samen met twee herauten, de stoet openen.

EEUWENOUD MIRAKEL

De processie herinnert aan het Heilig Bloedmirakel dat ergens vóór 1380 plaatsvond in de Sint-Petrusbasiliek. Nadat priester Eligius van den Aker een kelk met witte miswijn omstootte, kleurde het altaarlinnen rood. Het was voor de middeleeuwse Boxtelaren hét bewijs dat tijdens de consecratie de wijn veranderde in het bloed van Christus.

Jaarlijks werden de relieken aan de gelovigen getoond tijdens een processie. Na de invoering van het protestantisme in 1648 werden de doeken bewaard in het Belgische Hoogstraten, waar ook een levendige verering ontstond. Na decennialang gesteggel kwam een van de doeken in 1924 terug naar Boxtel.

‘EEUWFEEST’

Volgend jaar is dat een eeuw geleden en de bedoeling is om dan extra feestelijk uit te pakken, meldt vicevoorzitter Van Osch. ,,En dat is ook meteen de reden dat dit jaar de Bloedmirakelse Avond achterwege blijft. We richten onze energie op de voorbereidingen van dat ‘eeuwfeest’.” De lezing, veelal met muzikale omlijsting, in de week voorafgaand aan ommegang, werd voor het eerst gehouden in 2014. Een jaar later kreeg de processie een plekje op de Nationale Inventarislijst Immaterieel Erfgoed.