Het benefietconcert van The Star Company in De Rots bracht naar verwachting zo'n vijfhonderd euro op. Dat bedrag komt ten goede aan twee lokale goede doelen: stichting Leergeld en Het Klimaatproject.

Star Company treedt op voor Leergeld en klimaat

48 minuten geleden

De jeugdige zangers en dansers van The Star Company traden zondag op in gemeenschapshuis De Rots. De opbrengst van het optreden gaat naar stichting Leergeld en Het Klimaatproject Boxtel. Naar verwachting verdelen beide goede doelen zo’n 500 euro.

The Star Company richt zich op de ontwikkeling van zang- en danskwaliteiten bij kinderen door de inzet van coaches Inge van den Biggelaar en Roel Jongenelen. Tijdens de vijfde editie van het benefietconcert lieten de talenten zien wat zij hebben geleerd.

De opbrengst van het concert gaat deels naar stichting Leergeld, die Boxtelse gezinnen met een smalle beurs helpt. In Het Klimaatproject roepen de lokale klimaatburgemeesters Yfke Veenstra en Yenthe van Thiel mensen op om beter rekening te houden met het milieu.

ZOMERSINGLE

Onder de naam Inge Augustina brengt Van den Biggelaar een nieuwe zomersingle uit samen met de kinderen van The Star Company: Lach Naar De Zon. De zangeres schreef het liedje met Jongenelen en nam het op in de lokale studio Apollo-98. ,,Het is een track met een boodschap van hoop en optimisme”, aldus Inge.