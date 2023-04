Sami El Ghousli is zanger van de Boxtels-Marokkaans band Kasba en initiator van het benefietconcert in De Walnoot.

Boxtels benefietconcert voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

1 uur geleden

Muzikant Sami El Ghousli uit Boxtel trekt zich het lot van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië erg aan. De zanger van de band Kasba houdt daarom zondag 23 april een benefietconcert in gemeenschapshuis De Walnoot, in samenwerking met de Turkse gemeenschap in Boxtel.

Tijdens de muzikale middag treden verschillende artiesten belangeloos op. Naast Kasba, staan tussen 14.00 en 18.00 uur ook actrice en zangeres Sanae Casita, de Syrische groep Shamzom en danseres Hilda uit Kosovo op de planken. Alles vindt plaats in de grote zaal van het gemeenschapshuis aan het Reginahof 1 in de wijk Selissenwal.

HULP

De aardbeving in Turkije en Syrië vond plaats op 6 februari en eiste het leven van meer dan 50.000 inwoners. Nog altijd is het een ravage in het gebied en hulpgoederen komen maar moeizaam aan omdat de infrastructuur is verwoest. El Ghousli wilde graag iets doen en vroeg wijkagent Hicham Argani om hulp. Hij bracht diverse partijen samen bij De Walnoot.

DONEREN

De entree bedraagt vijf euro. Dat komt geheel ten goede aan de samenwerkende hulporganisaties in de twee landen. Er worden ook Turkse hapjes verkocht. Gemeenschapshuis De Walnoot stelt de zaal gratis ter beschikking en draagt bij door een deel van de drankopbrengst te schenken. Bezoekers kunnen op de dag zelf ook doneren.