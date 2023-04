Kromploegers nemen ‘Goei Bloes’ mee naar Boxtel

1 uur geleden

Van uitstel komt geen afstel. Sterker nog: het wordt alleen maar een nóg groter feest, stellen de muzikanten van De Kromploegers uit Liempde. Zij laten zich op zaterdag 13 mei vanaf 20.15 uur met veel plezier horen en zien tijdens hun GoeiBloesSoulDiscoShow in Podium Boxtel. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur.

De muzikanten gaven twaalf jaar geleden al een een Blues Brothers-show. Het succes van deze ‘Goei Bloes’ wilde de hofkapel in 2020 herhalen. Maar goed, dat ging drie jaar natuurlijk niet door wegens corona. Echter, de pandemie gaf De Kromploegers ook de tijd om een nóg groter feest op te tuigen.

Naast de blaaskapel verlenen ook Jan van ’t Hof op gitaar, zanger Ronald van der Lee en zangeressen Rosanne van der Pas en Geertje van den Biggelaar hun medewerking aan de GoeiBloesSoulDiscoShow. De titel zegt het eigenlijk al, zegt trompettist en voorman Maarten Termeer: ,,We gaan uitpakken met een heerlijk dans- en swingrepertoire. Voor visite die niet kan staan, zijn er wel enkele barkrukken, maar het wordt geen zitfeest.”

LEVENSLICHT

De Kromploegers is opgericht in navolging van prinsenvereniging De Ploegers, die in 1967 het levenslicht zag. Maar vandaag de dag treden de blaasmuzikanten niet alleen op tijdens carnavalsfestiviteiten in Liempde. Ook buiten het volksfeest om staan ze regelmatig op de planken. Termeer: ,,We hebben echt al van alles gedaan en meegemaakt. Tijdens Kromploegers On Tour gingen we met een vrachtwagen op pad. De aanhanger vormde het podium vanwaar we op diverse locaties in de omgeving onze nummers speelden. Ook hebben we de afgelopen jaren het podium gedeeld met veel bekende artiesten als The Trammps en The Gibson Brothers. We leveren muzikale bijdrages en verzorgen optredens bij een keur aan uiteenlopende events. Lokaal, regionaal maar ook regelmatig over de grens.”

En op 13 mei dus ook in de Boxtelse theaterzaal aan de Burgakker: ,,We gaan volle bak feesten met iedereen. En zonder drank geen klank. Ook ons eigen blonde biertje Kromme Voor wordt die avond verkocht, net als onze eigen Italiaanse rode wijn Solco Ricurvo.”

AFTERPARTY

Na drie blokken muzikaal gas geven hoeft niemand direct naar huis. Voor de gezellige afterparty is plaatjesdraaier Mister Waggy oftewel René Wassenberg ingeschakeld. Kaartjes à 11 euro zijn verkrijgbaar via www.kromploegers.nl of www.podiumboxtel.nl.