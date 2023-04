De Ducktownband werd tijdens het carnaval in het zonnetje gezet.

Ducktownband houdt tweedaags Plein Festijn op de Markt

1 uur geleden

De Ducktownband heeft een nieuw feest bedacht. Twee dagen lang muziek op verschillende podia op en rond de Markt, op zaterdag 24 en zondag 25 juni.

Het Ducktownband Plein Festijn is gratis te bezoeken en duurt beide dagen van 14.00 tot 17.00 uur. De organisatie bereidt een spectaculaire opening voor, maar wil daar nog niets over zeggen. Wel laat ze weten dat er veel Boxtelse muziekgezelschappen komen, en orkesten van buiten de gemeente. De Ducktownband, die tijdens het afgelopen carnaval nog in het zonnetje werd gezet vanwege het 44-jarig bestaan, treedt uiteraard ook zelf op. Het naderende feestweekend vindt plaats vanwege het carnavaleske jubileum van het dweilorkest. Dat heeft onder meer een top-44 samengesteld van nummers uit het repertoire waarvan er ongetwijfeld veel voorbij komen tijdens het Plein Festijn.