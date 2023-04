Hap & Trap door Lionsclub ten bate van muzieklessen

Met als begin- en eindpunt spiegeltent Bon Salon, houdt Lionsclub Dommel & Aa maandag 29 mei, tweede pinksterdag, een hap- & trapevenement. De fietstocht over 27 kilometer voert naar landgoed Velder en buurtschap Kasteren in Liempde.

De serviceclub biedt deelnemers een plezierige en ontspannen fietstocht waarvan de opbrengst ten goede komt aan JooP Muziekopleiding. Die stichting verzorgt instrumentale lessen aan leerlingen van plaatselijke harmonie- en fanfaregezelschappen. De Hap & Trap is een van de onderdelen van het Boxtels Dorpsfeest dat in het pinksterweekeinde van start gaat en vier weken duurt.

ASPERGES

Deelnemers worden tussen 12.30 en 13.30 uur in kasteelpark Stapelen bij de spiegeltent verwelkomd met koffie of thee en iets lekkers. Eenmaal op de pedalen koersen de fietsers naar landgoed Velder waar soep en broodjes worden geserveerd. Asperges vormen het hoofdgerecht, dat wordt voorgeschoteld in een Vlaamse schuur op Kasteren. Voor kinderen is er eventueel een alternatief. Vanuit de Liempdse buurtschap voert de tocht weer terug naar de spiegeltent, waar ijs klaarstaat en de fietsers nog even gezellig kunnen napraten.

AANMELDEN

Aanmelden voor Hap & Trap van de Lions kan tot 20 mei via e-mail. Inschrijvers ontvangen daarna verdere informatie. Deelname kost dertig euro voor volwassenen; kinderen betalen 7,50 euro. De drankjes (met uitzondering koffie en thee bij ontvangst) zijn voor eigen rekening.