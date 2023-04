Koningsdag in Esch: knus en vertrouwd

De verjaardag van koning Willem-Alexander wordt donderdag 27 april ook in Esch weer gevierd, met vooral activiteiten voor de kinderen. Stichting Evenementen Commissie Esch (Soesch) houdt het knus en vertrouwd.

Sinds vorig jaar mogen de Essche gedecoreerden naar Boxtel voor een feestelijk programma. Dat vindt dit keer plaats in de aula van mbo-vakschool SintLucas aan de Burgakker. Het organiserend comité richt zich daarom vooral op kinderen en hun ouders.

Zo is er de welbekende optocht met versierde fietsen. Die vertrekt om 11.00 uur vanaf dorpshuis De Es richting Het Buitenhuis aan Het Nieuwland onder begeleiding van fanfare Sint-Willibrordus. Daar wordt de Nederlandse vlag gehesen en samen het Wilhelmus gezongen. De kinderen met de mooist versierde tweewielers maken kans op een kleine prijs.

VRIJMARKT

Direct na de optocht is er in en rond De Es van alles te doen voor de jeugd. Er is een bingo, er staan springkussens en er zijn diverse spellen. Natuurlijk is er ook wat te snoepen en te drinken. De ouders kunnen bij de bar in het dorpshuis hun natje en droogje halen. Daarnaast is er een vrijmarkt waar de kinderen spulletjes voor een zacht prijsje kunnen verkopen. Hiervoor dient iedereen zelf zijn of haar eigen spulletjes en kleedje mee te nemen.

Er worden deze middag ook warme broodjes verkocht. De opbrengst gaat naar team Alpe du Esch, dat op 1 juni de bekende Franse berg beklimt voor het goede doel (KWF). De oranjeactiviteiten bij het dorpshuis duren tot 16.00 uur.

ORIËNTATIETOCHT

Carnavalsvereniging ‘t Bacchuscorps houdt 27 april een oriëntatiefietstocht. Deelnemers kunnen kiezen voor een route van 25 of 45 kilometer. Deelnemers kunnne tussen 12.00 en 13.30 uur vertrekken vanaf De Es. Daar is ook de mogelijkheid om in te schrijven à 2,50 euro per persoon. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis meedoen.