Als enige mag een nieuwe schutterskoning over het gildevaandel lopen. Hilde van den Broek viel die eer in 2019 te beurt.

Hilde van den Broek verdedigt koningstitel

45 minuten geleden

Het Boxtelse kruisbooggilde Sint-Barbara & Sint-Joris houdt zondag 23 april het tweejaarlijkse koningschieten. In de gildetuin aan het Essche Heike lossen de kruisboogschutters vanaf 14.00 uur de eerste pijlen op een houten vogel in de ruim twaalf meter hoge schutsboom.

Het kleurrijke schouwspel, waarbij de huidige koning Hilde van den Broek haar titel verdedigt, is voor het publiek gratis toegankelijk. De schutter die het laatste stukje van de zogeheten papegaai uit de mast schiet, is de komende twee jaar de belangrijkste representatieve persoon van de in 1996 heropgerichte broederschap.

OPENINGSSCHOTEN

Van den Broek, die in 2019 de wedstrijd won, wil haar titel prolongeren. In 2021 kon het koningschieten vanwege corona geen doorgang vinden, daarom mocht zij haar erefunctie een dubbele periode uitoefenen. Hoeveel tegenstanders het zondag tegen elkaar opnemen wordt pas kort voor aanvang van de wedstrijd duidelijk.

Burgemeester Ronald van Meygaarden, pastoor Geertjen van Rossem en beschermvrouwe Ine Jonkers- van der Velden openen de wedstrijd met een ereschot. Ook Ton Jonkers sluit daarbij aan. Hij werd onlangs gekozen tot opvolger van Guus Eltink als hoofdman (voorzitter) van het Boxtelse gilde. Met erewijn wordt na deze openingsschoten getoost op een goed verloop van de wedstrijd.

KLOKKENGEBEIER

Als de vogel is verschalkt, luiden de klokken van de Sint-Petrustoren zodat heel Boxtel weet dat het gilde een nieuwe koning heeft. Naar verwachting zal rond 18.00 uur de nieuwe koning in het gemeentehuis gepresenteerd worden aan de burgemeester. Aansluitend vindt in gildehuis Rembrandt het koningsmaal plaats.