Bourgondische Boxtelaren smullen van exquise hapjes

33 minuten geleden

Dat het culinaire evenement Proeftuin zondag geld heeft opgebracht voor het goede doel, is wel zeker. Hoe hoog de bijdrage is die stichting Leergeld Boxtel ontvangt, is nog onduidelijk.

Brechtje Klein, president van de organiserende serviceclub Boxtel Belles Amies, blikt tevreden terug op de dag. ,,Het was kouder dan voorspeld en veel minder zonnig, maar de bezoekers hebben ons niet laten zitten. Het was gezellig druk. Geen 1500 mensen, kinderen konden hun ouders vinden en omgekeerd. Dat was prima. Proeftuin is ook een familie-evenement.”

De tuin van mbo-vakschool SintLucas waar de proeverij zich zoals gebruikelijk afspeelde, biedt ruimte genoeg voor een proeverij in combinatie met kindervermaak. Zo kunnen papa en mama bijpraten met vrienden en bekenden terwijl hun kroost ook plezier heeft.

Smulpapen verwenden hun smaakpapillen met een keur aan heerlijke hapjes en natuurlijk blusten ze dat lekkers af met een al dan niet alcoholisch drankje. Witte wijn smaakt namelijk ook best als de zon niet schijnt.

Vijf Boxtelse horecaondernemingen bereidden de lekkernijen. De Koetsier, brasserie Cis, De Rechter, Deegeluk en Italian club Splendita & Gente voorzagen de bezoekers van exquise gerechtjes.

Klein: ,,Yvonne van As en de overige leden van de Proeftuincommissie hebben enorm hun best gedaan om iets moois van de dag te maken. Dat is gelukt.”

Boa’s kwamen nog even een kijkje nemen en constateerden volgens Klein dat de organisatie alles onder controle had. Burgemeester Ronald van Meygaarden en wethouder Mariëlle van Alphen proefden namens de gemeente Boxtel van de hapjes én van de sfeer.