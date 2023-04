Sint-Arnoldus verdwijnt. Maar niet helemaal...

1 uur geleden

‘Tout’ Lennisheuvel én heel veel muzikanten van andere verenigingen woonden zaterdagavond het afscheidsconcert van fanfare Sint-Arnoldus bij. Het muziekkorps wordt opgeheven, maar leeft toch nog nog even voort...

Wat gaat er nu met al die muziekinstrumenten gebeuren? Die vraag gonsde rond na afloop van het kleurrijke en geslaagde Slotakkoord in activiteitenboerderij ‘t Dommeltje op Hoog Munsel.

Voorzitter Paul Hermans vertelde in een reactie dat de bespelers als eerste het recht hebben ‘hun’ verenigingsinstrument te kopen: ,,We hebben alle blaasinstrumenten laten taxeren. De voorraad die overblijft, worden aangeboden aan overige fanfareleden. Mocht daarna nog niet alles een nieuwe eigenaar hebben gevonden, worden ook de andere muziekverenigingen in de gemeente Boxtel in de gelegenheid gesteld iets van hun gading te vinden.”

Het idee is om de opbrengst van deze verkoop, samen met het resterende kassaldo, in een legaat te storten. Daaruit kan vervolgens jaarlijks een uitkering worden gedaan aan initiatieven voor de jeugd of culturele projecten in Lennisheuvel, verduidelijkt de voorzitter.

KLEURRIJK AKKOORD

Sint-Arnoldus verdwijnt dus als muziekkorps, maar zal naar verwachting nog zeker zo’n jaar of tien voortbestaan als legaat. De leden zijn het met dit bestuursvoorstel eens, maar het moet nog officieel bekrachtigd worden. Dat gebeurt in de allerlaatste ledenvergadering als het besluit tot ontbinding formeel wordt genomen.

Met muziekstukken die in hun titel een kleur dragen, nam Sint-Arnoldus in een afgeladen Dommeltje afscheid. De 24 muzikanten kregen versterking van oud-leden en vaste invallers en konden zodoende toch een representatief orkest op de been brengen. Mariska Brienen, sinds tien jaar dirigent, leidde de fanfare vol vuur en passie, terwijl presentator Kees Berkelmans op geanimeerde wijze de werken introduceerde.

De luisteraars genoten met volle teugen. Onder hen cultuurwethouder Hans Heesen en wijkwethouder Désiré van Laarhoven, maar ook opvallend veel muzikanten van de twee Boxtelse harmonieën en de fanfares in Liempde en Esch. Het Lennisheuvelse Slotakkoord bereikte met de vertolking van Paul de Leeuws ‘Vlieg met me mee naar de regenboog’ een toepasselijke én daverende climax.

ZILVEREN SPELD

Aan het begin van de avond werd Jan Spijkers in het zonnetje gezet. Een kwarteeuw geleden trad hij toe tot het bestuur, om al snel daarna gedurende acht jaar de voorzittershamer te hanteren. De afgelopen negen jaar was hij secretaris. Spijkers (82) ontving uit handen van voorzitter Hermans de zilveren clubspeld van verdiensten.