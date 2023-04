Vele bierliefhebbers genoten zaterdagmiddag van een glaasje gerstenat bij een van de vele kroegen in het centrum van Boxtel. Het was weer tijd voor de Bierbanjerij.

Bierliefhebbers banjeren van kroeg naar kroeg

1 uur geleden

Eens per jaar is er een serieuze kroegentocht in Boxtel: de Bierbanjerij. Liefhebbers van het goudgele brouwsel laven zich dan op verschillende plekken in het centrum aan diverse speciaalbieren. Zaterdag verliep de tiende editie gemoedelijk met 451 deelnemers.

Zoals ieder jaar is De Bierkamer organisator van dit proeffestijn. En voor dit tweede lustrum kregen alle proevers een sleutelhanger in de vorm van een bieropener met de tekst ‘Tien jaar bierbanjeren’.

De deelnemers trokken langs bar Becoloth, En Garde!, De Kerk, Hart van Boxtel, Deegeluk, Het Geveltje, De Fellenoord, Le Temps Perdu, De Mèrt en Wine & More. Daar kregen zij speciaalbieren met namen als Kia Ora New Zealand IPA en Double Juiche Punch voorgeschoteld. Volgens mede-organisator Ton van Dooremalen vielen vooral de IPA’s erg in de smaak dit keer.

BIERSTRAATJE

De Bierkamer richt zich nu weer op de organisatie van Biereloth, het ‘bierstraatje’ waar tal van kleine brouwerijen uit heel Nederland op de tweede zondag in september hun lekkerste producten laten proeven. De elfde Bierbanjerij staat voor volgend jaar gepland op de tweede zaterdag van april.