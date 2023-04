Het zoemt in Liempde van bedrijvigheid

Het erf van bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd gonst op Koningsdag van drukte. Er is daar van 11.00 tot 15.00 uur een plantjes- en bijenmarkt. Er is van alles te koop, onder meer gevlochten bijenkorven en natuurlijk honing.

Terwijl korvenvlechters een demonstratie geven van hun kunnen en de bakkers van SPPiLL verse Liempdse suikersppillekes en worstenbrood uit de oven halen, kunnen bezoekers dit jaar ook terecht bij de kramen van twee boerderijwinkels. Rianne van der Linden van Melk en zo en Kelly van Gorp van de boerderijwinkel Verhoeven bieden producten aan.

Imkers geven uitleg over het houden van bijen.

D’n Liempdsen Herd beschikt sinds enige tijd over een open tent op het grote terras, dus regen kan geen spelbreker zijn. De bijen- en plantenmarkt is een samenwerking van SPPiLL, imkervereniging De Honingbij, Natuurwerkgroep Liempde en de Jeugdnatuurwacht Liempde. De toegang is gratis.

VRIJMARKT

Er zijn ook kinderactiviteiten in het dorp op 27 april. Algemeen Belang Liempde (ABL) organiseert die. Op het Concordiaplein staan springkussens en er is een vrijmarkt. In de tent is koffie en thee verkrijgbaar. De ABL-activiteit duurt van 11.00 tot 16.00 uur.