Met Gastvrij Liempde op pad door Kasteren

46 minuten geleden

Jan van de Sande, gids van Gastvrij Liempde, verzorgt zaterdag 22 april vanaf 14.00 uur een excursie door buurtschap Kasteren. Hij vertelt over de geschiedenis van het landschap en de bewoners. De wandeling begint bij de kapel van Sint-Antonius Abt op de hoek van de Kasterensestraat en de Maai.

Vele onderwerpen komen aan de orde, zoals het ontstaan van de hoge akkers en de beemden langs de Dommel, het leven van de boerenfamilies, Hoeve ten Acker, later beter bekend als de Kartuizerhoeve of het Groot Duijfhuis, met zijn Duiventoren en Vlaamse schuur. Daarnaast weet Van de Sande te vertellen over de Slijkhoeve of hoeve de Oliebank, eens bezit van de Kartuizers, die in 1819 is afgebroken. Maar ook over de inkwartiering van soldaten in politiek onrustige tijden.

Van de Sande is geboren en getogen in Kasteren. Hij heeft veel archiefonderzoek gedaan over het gebied en kan er boeiend, en uiteraard in het Liempdse dialect, over vertellen.

KOFFIE

Deelname kost vijf euro per persoon, dat bedrag dient ter plaatse contant en gepast te worden betaald. Een tegoedbon voor een kopje koffie of thee bij D’n Liempdsen Herd is bij de prijs inbegrepen.