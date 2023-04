Ontvangst van gedecoreerden in aula SintLucas

De gemeente Boxtel houdt de traditionele ontvangst van de gedecoreerden dit jaar niet op de Markt of in het gemeentehuis, maar in de aula van mbo-vakschool SintLucas. Voor het eerst is de toespraak van reus Jas de Keistamper en de muzikale hulde door Boxtel’s Harmonie niet openbaar.

Voorzitter Ludy Meister van Boxtel Vooruit: ,,De belangrijkste verandering van de oranjefestiviteiten ten opzichte van vorig jaar is de locatie waar het programma voor de gedecoreerden zich afspeelt. Dat was vorig jaar nog in de grote, dichte tent, maar die staat er nu niet. We zijn uitgeweken naar de aula van mbo-vakschool SintLucas. Dit programmaonderdeel is toch bedoeld voor degenen met een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding. De meeste bezoekers zijn op leeftijd en houden het bij deze ochtend.”

RAADZAAL TE KLEIN

Feitelijk was het programma voor de lintjesdragers vorig jaar ook al niet openbaar. Toen vond de ontvangst voor het eerst sinds heel lange tijd niet plaats in het gemeentehuis maar in de feesttent op de Markt. Simpelweg omdat het aantal mensen met een onderscheiding zo groot is geworden dat de raadzaal te klein werd. Zowel in als buiten de feesttent konden geïnteresseerden toen toch de toespraak van reus Jas en het Koningsconcert door Boxtel’s Harmonie meemaken.

Nu de ontvangst is verplaatst naar de aula van SintLucas aan de Burgakker is het echt een besloten bijeenkomst. Reus Jas is er niet echt content mee, liet hij in een reactie aan deze krant weten: ,,Iedere Keistamper mag g’rust heure wè’k op munne lever heb as d’n burger me van aachter munne groten donkere wolluk tevurskijn roept. Dè doe’k al sinds 1949 en nou moet ‘t in inne keer aachter geslote deure. Bietje vrimd war?”

GILDEGROET

Het programma in SintLucas duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Na de toespraak van de reus volgt het optreden door de harmonie, waaraan ook leden van andere muziekverenigingen meedoen. Tot besluit van de ochtend brengt het Boxtelse gilde Sint-Barbara & Sint-Joris de aanwezigen buiten een plechtige vendelgroet.

Beelden van de ontvangst van de gedecoreerden vorig jaar in de feesttent op de Markt. Reus Jas de Keistamper komt dit jaar zonder zijn vriendin Hanne mî de Moor. Boxtel’s Harmonie heeft opnieuw leden van andere muziekkorpsen uit de gemeente uitgenodigd mee te doen met het concert ter ere van de gedecoreerden en wordt op deze manier op Koningsdag uitgebreid met zo’n vijftien mensen.