Optredens Boxtels Oranje Festival in een open tent op de Markt

9 minuten geleden

Koningsnacht, woensdag 26 april, gaat ook dit jaar niet ongemerkt voorbij. Stichting Fistie-Fijn heeft verschillende artiesten gestrikt voor het Boxtels Oranje Festival. De optredens zijn in een stretchtent op de Markt, in feite een grote overkapping. Het gebruikelijke eerbetoon aan de gedecoreerden op Koningsdag speelt zich niet af op de Markt, maar in de aula van mbo-vakschool SintLucas.

Jeffrey Heesen, Chipz, Jordy van den Boer, Mental Theo en dj Patjoo vormen de line-up voor het Boxtels Oranje Festival. Jeffrey Heesen en Boxtels eigen Jordy van den Boer betreden zowel tijdens Koningsnacht als -dag het podium. Weliswaar is er kaartverkoop aan het festival verbonden, helemaal besloten zoals in 2022 is het niet. Wie onder de stretchtent wil genieten van de muziek, betaalt 8,30 euro. (De tickets van 7,50 euro voor early birds zijn al uitverkocht). Buiten het afgezette middenterrein zijn de artiesten ook zichtbaar en hoorbaar, maar minder goed.

Entreegeld is simpelweg nodig om het festival te kunnen bekostigen, maar een meer openbaar karakter draagt bij aan de sfeer. Kaartjes zijn verkrijgbaar via www.ticketkantoor.nl/shop/bof2023.

Het Boxtels Oranje Festival is een initiatief van de lokale Markthoreca (verenigd in stichting Fistie-Fijn), Boxtel Vooruit en Bruisend Centrum Boxtel.

KINDERPROGRAMMA

Evenementenstichting Boxtel Vooruit organiseert de activiteiten op Koningsdag. De spil waar dan alles grotendeels om draait, zijn de kinderactiviteiten. Hanneke Ketelaars is medeorganisator daarvan: ,,’s Ochtends om 10.00 uur begint de vrijmarkt. Die is in de Kruisstraat en Rechterstraat. We zagen de markt wat teruglopen, die willen we dit jaar wat nadrukkelijker onder de aandacht brengen.”

Het thema van het kinderprogramma is dit keer sport. Dat leent zich prima voor vertier en vermaak. Ketelaars: ,,We richten ons op sport in combinatie met games.” Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen zich fysiek uitleven op de Markt. Daar staat behalve een stretchtent ook een kleiner, dicht exemplaar. In beide tenten zijn gedurende de middag activiteiten. Zo staat er om 13.00 uur een dansworkshop op het programma, om 13.30 uur geeft Taekwondoschool Dekker een clinic en vanaf 15.00 uur is er een workshop breakdance.

FORTNITE

Ketelaars: ,,Daarnaast plaatsen we in de dichte tent op de Markt een gamegymwall. Kinderen die meedoen, combineren de virtuele wereld met beweging. Ze moeten bijvoorbeeld met een bal monsters raken of vier op een rij spelen door met een bal een ‘zet’ te doen.

Verder kan de Boxtelse schooljeugd met virtual realitybrillen Fortnite komen spelen. Ketelaars: ,,Dat computerspel is heel bekend. Met een VR-bril vormen deelnemers in feite een personage in het spel.” Het Rotterdamse House of Esports is ingehuurd om deze spellen op te bouwen en te begeleiden. ,,Zij gebruiken de gamegymwall om kinderen tot bewegen te stimuleren. Gaming sluit aan bij de belangstelling van de jeugd.”

Voor de allerkleinsten is MonkeyMoves paraat. En wie even bij wil komen van al het rennen, springen en dansen, vindt in de stretchtent knutseltafels. Op een knipkaart staan alle activiteiten vermeld. Bovendien kunnen de deelnemers genieten van een gratis portie popcorn, een pannenkoek en ranja. Om 16.30 uur zit het kinderprogramma erop. De coverband MmoozZ sluit Koningsdag muzikaal af.

BRADERIE

Daarmee zijn nog niet alle festiviteiten achter de rug. Zondag 30 april vindt van 11.00 tot 17.00 uur de Oranjebraderie plaats in het centrum van Boxtel. Bezoekers vinden tal van koopwaren en er klinkt muziek om het evenement extra sfeer te geven.

Wie een kraam of standplaats wil huren à vijftig euro, kan hiervoor contact opnemen met de organisatie via e-mail: oranjebraderieboxtel@gmail.com..