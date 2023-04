Hobbycentrum verspreidt geur van versgebakken brood

1 uur geleden

Hobbycentrum Boxtel (HCB) wordt zaterdag 22 april omgetoverd tot een bakkerij. Van 9.00 tot 12.00 uur bereiden de workshopbakkers zachte bolletjes. Kosten voor de workshop bedragen 9 euro, aanmelden kan tot donderdag 20 april.

Thuis eigen brood bakken is fantastisch. Al met heel eenvoudige ingrediënten kan iedereen een heerlijk deegproduct uit de oven toveren. Hoe? Daarbij helpt HCB haar cursisten een handje. Op de locatie aan de Baroniestraat 105 worden zo’n zes tot acht broodbakworkshops per jaar gegeven. Deelnemers leren eenvoudig bruin brood maken, een luxe kerststol en alles daar tussenin.

De workshops geven ook allerlei informatie over het dagelijks brood. Welke ingrediënten mensen het beste kunnen gebruiken, welke meelsoorten er zijn, over het kneden, rijzen en uiteindelijk het bakken. Aan het eind gaan de bakkers-in-spe met een geurig zelfgebakken brood naar huis.

GEVLOCHTEN

22 april staat in het teken van luxe zachte bolletjes. Wie het aandurft, mag ook gevlochten broodjes bakken. Er zijn nog enkele plaatsen over. Aanmelden kan via de website van HCB: www.hobbycentrumboxtel.nl.