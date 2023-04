Drie invalshoeken voor historie Zwaanse Brug

30 minuten geleden

Huis73 en Heemkunde Boxtel brengen de komende maanden via een foto-expositie drie hoofdstukken van de Zwaanse Brug in beeld. 75 jaar geleden werd de overspanning officieel heropend.

Door de terugtrekkende Duitse bezetter werd de Zwaanse Brrug op 23 oktober 1944 opgeblazen. Het duurde meer dan drie jaar voordat er een nieuwe overspanning, een ontwerp van ingenieur Henk van Santen, in gebruik kon worden genomen. Op 22 februari 1948 was de eer aan mevrouw Van Helvoort, vrouw van de burgemeester, om het lint open te knippen.

Omdat het 75 jaar geleden is dat de belangrijke oeververbinding werd hersteld, slaan Huis73 en Heemkunde Boxtel de handen ineen voor de foto-expositie. Die omvat drie hoofdstukken van elk negen foto’s. Die gaan over de periode vóór de oorlog, de schade na het opblazen van de infrastructuur en de periode na de heropening in 1948.

ZESTIENDE EEUW

Aan het begin van de expositie lezen bezoekers meer over de historie van de Zwaanse Brug, die al terugvoert tot in de zestiende eeuw.

De expositie is tot half juni te zien zijn in de bibliotheek aan de Burgakker 4. Alle foto’s zijn ook terug te vinden op www.beeldbankboxtel.nl.