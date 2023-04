Boeremèrt: vinyl, boerenkledij, speelgoed en veel gezelligheid

1 uur geleden

Mensen in boerenklederdracht, paard en wagen, een negentiende-eeuwse invalidefiets en nog veel meer. Liefhebbers van ‘vruuger’ kwamen tweede paasdag goed aan hun trekken tijdens de traditionele Boeremèrt in Liempde.

Er klinkt geroezemoes in het dorp, een paard met belletjes aan zijn hoofdstel trekt een huifkar met grote, houten, rode wielen voort. Verderop verkoopt een man doosjes verse eieren en loopt een in boerenkleding gehulde man met een hoge fiets. ,,Dit exemplaar stamt uit 1920”, vertelt Kees van Gerven, zoals de man heet. ,,Ik reed er vroeger tijdens de Boeremèrt zelf op, maar nu ik een dagje ouder ben, laat ik er kindjes op fietsen.”

Een van de kindjes die een poging waagt, is de bijna 3-jarige Ruby. Haar moeder Maria zet haar op de fiets, maar de kleine Ruby vindt het tóch te spannend. Wel gaat ze even later in de draaimolen die verderop op evenemententerrein D’n Tip staat. ,,Ik ging in een blauwe auto”, vertelt ze na afloop van de rit enthousiast. ,,Ik wil nog een keer, maar nu wil ik de andere kant opdraaien.”

Faas (5) heeft zojuist een ritje zweefmolen achter de rug. ,,En ik heb met elastieken geschoten en in een oude raceauto gezeten. Maar ook met lego gespeeld”, vertelt hij terwijl hij een broodje braadworst in zijn mond propt.

VAN ALLE TIJDEN

Dat er niet alleen nostalgie was, maar ook bijvoorbeeld een lego-workshop van Lola Nouwens, de Boxtelse die enkele jaren geleden de televisiewedstrijd Lego Masters won, kwam door het thema van dit jaar: speelgoed van alle tijden.

Oudere broer Douwe (10) vindt de loterij tot nu toe het leukst van zijn bezoek aan de Boeremèrt. ,,Ik heb snoep gewonnen. Ik mocht voor vijf euro scheppen. En Faas won twee koffiemokken met paaseitjes. Wat ik nu ga doen, weet ik nog niet, maar ik wil nog wel even door.”

Mien van den Biggelaar (79) doet het wat rustiger aan. Ze zit - uiteraard in boerenkledij - in een ouderwetse invalidefiets. ,,Ik speel elk jaar een rol als figurant. Ik vond deze fiets wel een mooie voor dit jaar”, lacht de Liempdse. ,,Of ik zelf slecht ter been ben? Nee hoor, ik red me nog prima met mijn benenwagen.”

STOOMTRACTOR

Zitten is aan Lars (12) niet besteed deze tweede paasdag. ,,Hij is druk in de weer met een, naar eigen zeggen, Engelse stoomtractor uit 1925. ,,Ik heb vandaag verschillende taken”, legt hij uit. ,,Ik houd in de gaten of het vuur blijft branden, zorg dat alles letterlijk gesmeerd is en soepel loopt én ik let erop dat het waterpeil op orde is.”

,,Ik vind techniek al van kleins af aan heel interessant”, vervolgt hij. ,,Ik weet precies hoe deze machine in elkaar zit en kan alle onderdelen benoemen. En later word ik uitvinder.”

Naast kijken naar stoomtractoren en luisteren naar verschillende muziekgezelschappen als ’t Herriemenieke en Gimmese Smart is er nog veel meer te doen op de Boeremèrt. Voor de kleintjes is er een toneelstuk van de ‘levende’ poppenkast te bekijken en zijn Oudhollandse spellen om aan mee te doen. Steltlopen bijvoorbeeld en stokvangen.

In een grote tent op D’n Tip draait een dj vinylplaten, ,,De draaitafel is gehuurd, maar de platen zijn van mijzelf. Ik ben al jarenlang bezig met het uitbreiden van mijn elpeecollectie”, aldus dj Albert Bressers. ,,Ik speel vandaag veel Nederlandstalige muziek en verzoeknummers. En als er even geen verzoekjes zijn, draai ik gouwe ouwe muziek van onder meer The Cats. Die band van vroeger vind ik zelf goed.”