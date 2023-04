Speelgoed van alle tijden verspreid over Boeremèrt

zo 9 apr., 16:00

Iedereen met een kinderhart kan zich uitleven tijdens de Boeremèrt op tweede paasdag, 10 april. Het evenement dat van 10.00 tot 17.00 uur in Liempde plaatsvindt, staat namelijk helemaal in het teken van speelgoed.

Er zijn Lego-workshops van de Boxtelse Lola Nouwens, winnares van het populaire televisieprogramma Lego Masters. Maar ook een pop-up museum met Meccano. Of racen in een Formule 1-simulator. Het is slechts een greep uit de onderdelen van het programma.

Sinds 2018 richt het Liempdse evenement niet alleen maar op overgrootmoeders tijd (zeg maar de jaren twintig van de vorige eeuw), maar op alle tijden: zowel uit de moderne geschiedenis, de periode ervoor en soms ook met een blik naar de toekomst.

NOSTALGIE

Echter, nostalgie voert nog steeds de boventoon tijdens de Boeremèrt. Naast speelgoed kunnen bezoekers ook weer genieten van het vakmanschap zoals de ambachtslieden van begin vorige eeuw te werk gingen. Naast de terugkeer van beroepen als mandvlechters en klompenmakers, worden ook de vertrouwde lekkernijen van toen bereid. Met een spekstruif en kop snert in de hand kunnen bezoekers de vele activiteiten en verkoopkraampjes bezoeken als Liempde zo’n honderd jaar teruggaat in de tijd.

GOEDE DOELEN

Met de opbrengst steunt stichting Boeremèrt jaarlijks lokale initiatieven. Naar aanleiding van de editie vorig jaar kregen het plaatselijke Vrouwencontact, EHBO Liempde, de lokale afdeling van De Zonnebloem, stichting De Serenade en fanfare Concordia Liempde een bijdrage.

De entree bedraagt vijf euro per persoon inclusief een gratis kop koffie of thee. Met het entreeticket maken bezoekers ook kans op een prijs uit de loterij. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Bezoekers die met de auto komen, worden met gele pijlen verwezen naar de parkeerplaats aan de Helstraat.

Het volledige programma staat op www.boeremert.nl.

Boeremèrt: nostalgie met een hoofdletter N. Komende maandag 10 april staat het Liempdse evenement weer op het programma. Foto: Hans van Doorn, 2022.