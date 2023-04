‘Hafa Boxtel: pak die kans nu het nog kan’

zo 9 apr., 10:30

Voorzitter Paul Hermans van fanfare Sint-Arnoldus blikte dinsdag nog even terug op de verrassingsaubade die de overige vier muziekkorpsen uit de gemeente Boxtel vorige week zondag brachten. Het viel hem op dat na afloop van dat optreden de leden van de diverse verenigingen volop met elkaar in gesprek gingen.

,,Het leek wel één grote muziekfamilie. Ik hoorde menigmaal de opmerking dat met leden van vijf verschillende korpsen samen musiceren prima kan.” Muzikanten spelen over en weer reeds veelvuldig mee als invallers bij collega-orkesten. ,,Dat zie ik nu ook bij Slotakkoord, ons laatste concert. Zesentwintig vaste invallers en oud-leden van Sint-Arnoldus repeteren naast en door elkaar om een concert te verzorgen.”

IN DE WEG STAAN

In de voorbije jaren werden intensieve gesprekken gevoerd om vergaande samenwerking en zelfs fusie te bereiken. Het traject mislukte. Hermans constateert dat er blijkbaar ‘iets’ in de orkesten zit dat de vorming van één grote, lokale muziekvereniging in de weg staat. Als reden noemt hij beeldvorming, historie, vooroordelen, oud- en nieuw(er) zeer. ,,Muzikanten willen mijns inziens maar één ding: muziek maken op een gepast niveau, met uitdagingen, met collega-muzikanten, in saamhorigheid, met respect voor elkaar en met een fijne beleving en gezelligheid.”

De voorzitter van de Lennisheuvelse fanfare doet een dringende oproep aan alle leden, muzikanten en bestuurders van de andere vier verenigingen. ,,Ze moeten in mijn ogen in de nabije toekomst over hun eigen schaduw heen stappen. Om ervoor te zorgen dat het musiceren in verenigingsverband, op een eigentijdse hafa-wijze, voor Boxtel behouden blijft. Het behoort tot ons culturele erfgoed. De fanfare staat niet voor niks sinds kort op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.”

DE TIJD DRINGT

Hermans wijst erop dat al veel voorwerk is verricht voor samenwerking en/of fusie. ,,De tijd begint te dringen. Nu is er in gezamenlijkheid nog voldoende muzikaal volume om verschillende orkesten te vormen op meerdere niveaus, met gepaste uitdagingen en ambities. Dus een plek voor beginnende muzikanten tot en met toppers. Een nieuwe lente, een nieuw begin. Pak die kans nu het nog kan.”