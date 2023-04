De Swanee Bridge Jazzband wordt gevormd door Jos Vos (Rosmalen), Anton Verlee (Sleeuwijk), Frans Lautenslager Boxtel en Will van Lokven (beiden uit Boxtel), Piet van der Windt (Sleeuwijk) en Loek Hamers (Berkel-Enschot).

Swanee Bridge Jazzband

40 minuten geleden

Liefhebbers van New Orleans-jazz komen zondagmiddag 16 april aan hun trekken in grand café Rembrandt aan de Rechterstraat 56 in Boxtel. Daar verzorgt de plaatselijke Swanee Bridge Jazzband vanaf 14.30 uur een gratis toegankelijk optreden.