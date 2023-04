Lennisheuvelse fanfare maakt zich op voor Slotakkoord

za 8 apr., 08:00

Met nog slechts 24 eigen leden is het voor fanfare Sint-Arnoldus onmogelijk nog een representatief orkest te formeren. En dus valt het doek na 74 jaar. Of eigenlijk 75 jaar (zie kader). De overige vier muziekgezelschappen uit de gemeente Boxtel brachten zondag een afscheidsaubade in Lennisheuvel. Zaterdagavond 15 april is het laatste optreden: in activiteitenboerderij ‘t Dommeltje.

,,Verdorie, wat mooi! Een échte verrassing. Ik word er emotioneel van”, reageert Toon van Kasteren. En hij is zondagmiddag niet de enige muzikant van Sint-Arnoldus die zo reageert als rond halfeen de leden van de fanfares uit Esch en Liempde en de twee Boxtelse harmonieën wat vrolijke marsmuziek laten klinken op het plein voor gemeenschapshuis Orion.

Het initiatief voor de muzikale hulde werd genomen door voorzitter Fred Bergman van het Essche muziekkorps. Hij kreeg meteen bijval van de overige drie verenigingen. Voorzitter Jeanne van den Hurk van Concordia Liempde sprak de overdonderde Lennisheuvelse club toe en bedankte de leden voor hun mooie muziek door de jaren heen. De aubade vond plaats na afloop van een extra repetitie die Sint-Arnoldus hield in aanloop naar het laatste concert.

ONVERMIJDELIJK

,,Aan het einde van de repetitie werden we allemaal naar buiten gedirigeerd. Ik dacht: er wordt nog een laatste groepsfoto gemaakt of zoiets dergelijks. Dit optreden door de collega-verenigingen is echter compleet onverwacht. Ge-wel-dig!”, jubelt Van Kasteren (76).

Hij speelt al 67 jaar in de Lennisheuvelse fanfare en blies jarenlang bugel. Rond de eeuwwisseling stapte hij over naar de bastuba. De muzikant, die ook twaalf jaar bestuurslid was, slikt en wrijft even door de ogen: ,,Ja, het is verschrikkelijk dat we moesten besluiten om de club te ontbinden. Het kan echter niet anders. Er is geen aanwas van jeugd en door de jaren heen zijn diverse leden gestopt. Erg jammer, zeker nu we bij het afscheidsconcert bijna met dubbel zoveel muzikanten op het podium zitten als ons eigenlijke ledental.”

PILSKE NA AFLOOP

De fanfare is zijn lust en zijn leven, erkent de bassist. Het gebeurt maar zelden dat hij op maandagavond niet in Orion aanwezig is voor de wekelijkse repetitie. ,,En na afloop natuurlijk een pilske op de hoek van de bar. Altijd met twee vaste maten. Ik zal het gaan missen...” Van Kasteren geeft er echter niet de brui aan. ,,Ik speel ook al jaren mee in seniorenorkest Buchestelle en dat blijf ik doen.” Bovendien speelt hij mee in de Beyersland Kapel, die ooit ontstond als De Knollenplukkers, de blaaskapel van de fanfare.

Bassist Van Kasteren kijkt met gemengde gevoelens uit naar het slotconcert van ‘zijn’ fanfare. ,,Enerzijds mooi dat we op deze manier afscheid kunnen nemen. Anderzijds doet het pijn, je gaat immers toch van zo’n club en zijn leden houden. Dat is gewoon zo. Ook al was ik het natuurlijk lang niet altijd met alles eens. Ja, ik geef toe dat ik best wel eens boos ben geworden. Maar uiteindelijk kwam het toch altijd weer goed.”

SLOTAKKOORD

Alleen dankzij diverse gastmuzikanten lukte het de voorbij jaren nog een redelijke bezetting op de been te brengen tijdens concerten, vertelde voorzitter Paul Hermans vorig jaar in deze krant. Dat was in oktober, kort nadat de ledenvergadering tot opheffing besloot. Maar Sint-Arnoldus zou Sint-Arnoldus niet zijn als niet nog één keer groot wordt uitgepakt. En dat lukt. Niet alleen vanwege de vaste invallers die meedoen, maar ook door de medewerking van diverse oud-leden.

Slotakkoord. Dat is de toepasselijke titel dat het laatste optreden in activiteitenboerderij ‘t Dommeltje op Hoog Munsel in Boxtel draagt. Daarbij is gekozen voor het thema ‘kleuren’ dat alle muziekstukken verbindt. Met filmpjes en foto’s uit het verleden van de fanfare wordt het gratis toegankelijke concert, dat om 19.30 uur begint, verluchtigd. Na afloop treedt het duo Two of Us op.

