De jaarlijkse Oranjebraderie in het centrum van Boxtel werd voor het laatst in 2019 gehouden. Daarna brak de coronapandemie uit of was de tijd te kort om het evenement te organiseren. Maar dit jaar is het weer mogelijk om langs de kraampjes te struinen.

Oranjebraderie weer terug van weggeweest

vr 7 apr., 09:00

Wie graag langs kraampjes struint op zoek naar spulletjes, kan zondag 30 april weer in het centrum van Boxtel terecht. Dan wordt namelijk weer de Oranjebraderie gehouden, na ruim drie jaar afwezigheid.

Vorig jaar kon de braderie door de korte aanlooptijd na het loslaten van alle coronamaatregelen nog niet doorgaan, maar dit keer lukt het de organisatie allemaal wel.

Tussen 11.00 en 17.00 uur brengen (centrum)ondernemers en particulieren hun waren aan vanuit de vele kraampjes. ,,Dat kunnen zelfgemaakte producten zijn, maar ook een striptekenaar of cartoonist is welkom, net als hobbyisten die graag hun schilderijen aan de man willen brengen”, vertelt organisator Yasmine Melis van Sigarenmagazijn Voets. Daarnaast wordt er deze dag ook voor muzikaal entertainment gezorgd.

Wie een kraam of standplaats wil huren à 50 euro, kan hiervoor contact opnemen via e-mail: oranjebraderieboxtel@gmail.com.

FESTIVAL

De braderie op zondag is de afsluiting van een aantal feestelijke dagen rond Koningsdag. Want er is vanaf Koningsnacht, woensdagavond 26 april, nog meer te beleven in het dorpshart. Dan start het Oranje Festival Boxtel, dat een dag later tijdens Koningsdag, donderdag 27 april, verder gaat en diverse artiesten en dj’s op het podium brengt. Natuurlijk worden ook de gedecoreerden weer in het zonnetje gezet en zijn er activiteiten voor kinderen.

Voor het festival dienen bezoekers een kaartje te hebben. Deze zijn al te koop via www.ticketkantoor.nl/shop/bof2023.