Prinses Amaliaschool werkt samen met Huis73: ‘Taalontwikkeling kinderen stimuleren’

wo 5 apr., 15:00

Niemand minder dan de - voor de gelegenheid gecreëerde ‘koning’ Alexander Willem - opende dinsdagmiddag de nieuwe bibliotheek van de Prinses Amaliaschool. De Boxtelse basisschool gaat hiermee een samenwerking aan met Huis73, die boekenpunten op onderwijslocaties faciliteert.

Ze zijn super enthousiast, de 147 leerlingen van de Prinses Amaliaschool. Ze kunnen niet wachten tot ze de nieuwste kinder- en jeugdboeken kunnen lezen. Houten kasten vol met boeken over allerlei onderwerpen staan al een paar dagen klaar. Maar de kinderen moesten nog even geduld hebben, want eerst werd de splinternieuwe schoolbibliotheek nog officieel geopend. En dit door niemand minder dan ‘koning’ Alexander Willem, de zogenaamde oom van koning Willem-Alexander. Zijne Majesteit deed dit, onder luid applaus, met het doorknippen van een lint.

HUIS73

,,Het idee voor een samenwerking met Huis73 bestaat al lange tijd. Omdat ik jarenlang bij zorgaanbieder Kentalis heb gewerkt en gespecialiseerd ben in lezen en taal, heb ik het project verder uitgewerkt”, vertelt lerares Anke van Dijk, een van de kartrekkers van de schoolbibliotheek. ,,Huis73 levert de boeken, de benodigde uitleenapparatuur en de biebpasjes die alle kinderen krijgen. Ook zorgen zij voor een wisselende collectie”, aldus Van Dijk.

Ze vervolgt: ,,Lezen is een goede en leuke manier om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Gelukkig hebben de leerlingen er heel veel zin in en wilden de meesten al direct een boek uit de kast pakken om te lezen.”

VOETBALBOEKEN

Zo ook Ismael (6), die een boek over dieren in zijn handen heeft. ,,Dit boek gaan we lezen met de klas. Maar ik lees liever een boek over voetbal.”

Jallal (10) snapt Ismaels’ voorliefde voor voetbalboeken wel. ,,Ik ga als eerste een boek over voetballer Virgil van Dijk lenen. Of we dit op school hebben? Jazeker!” Ook Yusuf (10) leest graag boeken over de voetbalsport. ,,Maar ik begin met de serie over Dog Man, we hebben vijf boeken geloof ik. We mogen de boeken nu nog alleen op school lezen, maar zodra het mag, neem ik er eentje mee naar huis. Ik lees voor het slapengaan vaak nog een kwartiertje in bed.”

Morris (7) wil iets heel anders. Hij kijk uit naar een boek over het computerspel Minecraft, monsters of de bouw lezen. ,,Ik word later bouwer”, vertelt hij stoer. ,,Mijn papa doet ook iets met bouwen. Hij bereidt huizen voor.”