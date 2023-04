Meezingen met Disneysongs. Héérlijk!

wo 5 apr., 09:30

Disney en de films die daaraan verbonden zijn hebben een magische klank die ook in Boxtel een grote aantrekkingskracht heeft. Aan het einde van de Kindermuziekweek puilde de Tijberzaal van het Baanderherencollege zaterdagmiddag uit met opa’s, oma’s en papa’s en mama’s die hun (klein)kinderen begeleidden naar het A-Meezing Disney Concert door het On Stage Orkest van de Gildenbondsharmonie in samenwerking met zangers en dansers van de Angelaschool.

Filmmuziek van Pirates of the Carribean zorgde voor een prima sfeer bij de openingin. Het enthousiasme van het versterkte leerlingenorkest voor het podium en de dansers van Angela’s Project op het podium werd meteen overgenomen door het publiek.

Vooral de kinderen die op de zitblokken bij het orkest plaats hadden genomen leefden het hele concerten hartstochtelijk mee. Gastvrouw Floor de Wild leidde het publiek met passende teksten door het programma dat door dirigent Mari van Gils en leerkracht Abel Adams van de Angelaschool was samengesteld.

De Wild wist zelfs een Disneydraai te geven aan Mama Mia van ABBA dat tussen alle bekende liedjes uit bijvoorbeeld Vaiana/Moana en Junglebook helemaal niet misstond. Dat kwam natuurlijk ook omdat het zo aanstekelijk werd gezongen door de Angela-zangers. Het publiek mocht niet alleen luisteren en zingen. Inge Storms kreeg bezoekers fanatiek aan het boomwacken in een wel heel ritmische versie van Hakuna Matata. Alles paste wonderlijk in elkaar tot een inspirerend samenspel tussen orkest, zangers, dansers, bandje en publiek.

INSTRUMENTENMARKT

Publiek dat na afloop in de hal van de school eerst mocht proeven aan diverse instrumenten liet zich daarna verse portie popcorn heerlijk smaken. Diverse aspirant-muzikanten, van jong tot wat minder jong, hebben zich aangemeld voor proeflessen. Die trouwens voor iedereen aan te vragen zijn via info@gildenbonds.nl.