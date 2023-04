Sixties en seventies herleven met band GreySix

22 minuten geleden

De band GreySix, met de Boxtelse drummer Ad Swaans, laat de jaren zestig en zeventig muzikaal herleven in gemeenschapshuis De Walnoot. Dat gebeurt zondag 16 april vanaf 14.00 uur.

Muziek van namen als Creedence Clearwater Revival, The Moody Blues, Procol Harm, The Kinks, The Hollies, The Beatles,The Marmalade en Sandy Coast voert het publiek terug brengen naar de roemruchte hoogtijdagen van de rock en flower power.

De band wordt naast drummer Swaans gevormd door Jos van Bijnen en Ben Kuijpers die beiden solo- en slaggitaar spelen Gerard van Bokhoven (basgitaar), Hans Schoenmakers (toetsen en percussie) en Hans Erkeland (percussie). Vrijwel alle bandleden zingen ook.

De muzikanten beleefden zelf de tijden waaruit ze inspiratie putten. Na een aantal jaren niet gespeeld te hebben, pakten ze hun instrumenten weer op.