Filmdrama over dementie in Muziekhuis

1 uur geleden

FilmPodiumBoxtel vertoont de komende maanden twee films binnen het thema ‘hersenschimmen’. Dit zijn rolprenten die over dementie gaan. Maandag 17 april staat om 20.15 uur Still Alice uit 2014 op het programma.

De film Still Alice gaat over Alice Howland, gespeeld door actrice Julianne Moore. Zij is een gedreven taalkundig docente aan de universiteit, net zoals haar echtgenoot John. Samen met haar gezin viert ze haar vijftigste verjaardag. Alice zit geamuseerd te praten, maar af en toe merkt ze dat ze niet uit haar woorden komt.

Als ze wat later tijdens een rondje joggen zich niet meer kan herinneren waar ze is, vreest ze dat er iets ernstigs aan de hand is. Een bezoek aan de neuroloog legt de onthutsende waarheid bloot...

OSCAR

Terughoudendheid maakt dit Amerikaans drama aangrijpend. Het leverde Moore een Oscar op voor beste vrouwelijke hoofdrol. Zoals gebruikelijk heeft de film een inleiding. Deze wordt verzorgd door medeorganisator Jos Vervoort.

Kaartjes zijn alleen vooraf aan te schaffen. Dat kan bij cadeauwinkel Hebbes op de Markt voor 8,50 euro of voor een euro minder online via www.podiumboxtel.nl.