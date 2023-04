‘Circus Pantaloni’ maakt zich klaar voor Boeremèrt

wo 5 apr., 10:00

Theodo’ro ‘Papa’ Pantaloni is weer op vrije voeten na perikelen met de Duitse autoriteiten. Dus zal hij aanwezig zijn voor de exclusieve voorstelling van ‘The Pantaloni Brothers’ tijdens de Boeremèrt op maandag 10 april, waar toeschouwers getuige zijn van hypnose, illusie en gevaarlijke acts. ,,Komt dat zien, komt dat zien!”

Het belooft weer een hilarische voorstelling te worden tijdens de Boeremèrt, komende tweede paasdag. Onder de noemer ‘The Pantaloni brothers’ treedt een groepje Liempdenaren op met een humoristische act. Datzelfde clubje is ook verantwoordelijk voor eerdere andere grappen en grollen tijdens het evenement op tweede paasdag.

Zo was er in 2018 de Omloop van het Broekegangske, een wielerronde die natuurlijk compleet in de soep liep. En in 2019 verdedigde een burgerleger hetzelfde looppadje tussen de Dorpsstraat en de Keefheuvel tijdens de Slag om het Broekegangske. ,,Pantaloni is, het zal je niet ontgaan zijn, uiteraard een verwijzing naar ‘t Broekegangske”, zegt ‘spreekstalmeester’ Paul Saris. ,,We hebben de koppen weer bij elkaar gestoken en mensen geronseld om dit jaar met iets nieuws te komen.”

,,The Pantaloni Brothers zijn momenteel bezig met een tour door West-Europa, maar komen exclusief voor de Boeremèrt naar Nederland toe”, grapt de presentator. Met hypnotiseur Turo (Arthur Brands), degenslikker Pepiño (Pepijn Spaes), illusionist Haraldo (Harald Verhoeven) en muziek door Roberto ‘Roffel’ Ristretto (Robby van Houtum) in de gelederen, zorgen de gebroeders Pantaloni voor een nog nooit eerder vertoond spektakel.

‘KORTE VAKANTIE’

De voorpret is inmiddels al begonnen. Papa Pantaloni (Theo Megens) zou weer terug zijn van een ‘korte vakantie’ in Erfurt nadat-ie een meningsverschil had met de Duitse autoriteiten. De familie is daardoor compleet voor het optreden. ,,Daar hebben we een ‘geïmproviseerd’ podium opgesteld. De familie Pantaloni gaf aan dat ze een circustent hadden, maar die schijnt te zijn afgefikt”, aldus Saris. Wat daarvan de oorzaak was, daarover wilde de circusfamilie en haar impresariaat Tamino niet uitweiden.

GOUDEN CHAMRBIèRE

Sinds het incident, treedt Papa Pantaloni niet op en zijn zijn drie zoons verder gegaan onder de noemer Pantaloni Brothers. Immers, de circusfamilie treedt al op sinds 1821, een traditie die niet verloren mocht gaan. Inmiddels hebben de broers al vele prijzen vergaard, benadrukt de spreekstalmeester: ,,Zo slaagden zij er enkele jaren geleden in de ‘Gouden Chambrière’ van Tirana in de wacht te slepen, slechts een van de vele internationale prijzen die de broers wonnen.”

De voorstelling voor rariteiten wordt twee- tot driemaal opgevoerd vanaf 11.00 uur op het Raadhuisplein bij het beeld van Hanne mî de Moor. ,,Maar”, zo waarschuwt Saris, ,,het is niet voor mensen met een zwakke maag...”

Speelgoed van alle tijden verspreid over Boeremèrt



Iedereen met een kinderhart kan zich uitleven tijdens de Boeremèrt op tweede paasdag 10 april. Het evenement dat van 10.00 tot 17.00 uur in hartje Liempde plaatsvindt, staat namelijk helemaal in het teken van speelgoed.



Lego-workshops begeleid door de Boxtelse Lola Nouwens, winnares van het populaire televisieprogramma Lego Masters. Maar ook een pop-up museum met Meccano. Of racen in een Formule 1-simulator. Het is slechts een greep uit de onderdelen van het programma.



Sinds 2018 richt het Liempdse evenement niet alleen maar op overgrootmoeders tijd (zeg maar de jaren twintig van de vorige eeuw), maar op alle tijden: zowel uit de moderne geschiedenis, de periode ervoor en soms ook met een blik naar de toekomst.



NOSTALGIE



Echter, nostalgie voert nog steeds de boventoon tijdens de Boeremèrt. Naast speelgoed kunnen bezoekers ook weer genieten van het vakmanschap zoals de ambachtslieden van begin vorige eeuw te werk gingen. Naast de terugkeer van beroepen als mandvlechters en klompenmakers, worden ook de vertrouwde lekkernijen van toen bereid. Met een spekstruif en kop snert in de hand kunnen bezoekers nog allerlei activiteiten en verkoopkraampjes meer bezoeken als Liempde zo’n honderd jaar teruggaat in de tijd.



GOEDE DOELEN



Met de opbrengst steunt stichting Boeremèrt jaarlijks lokale initiatieven. Naar aanleiding van de editie vorig jaar kregen het plaatselijke Vrouwencontact, EHBO Liempde, de lokale afdeling van De Zonnebloem, stichting De Serenade en fanfare Concordia Liempde een bijdrage.



Entree kost vijf euro per persoon inclusief een gratis kop koffie of thee. Met het entreeticket kunnen bezoekers ook kans maken op een prijs uit de loterij. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Bezoekers die met de auto komen, worden met gele pijlen verwezen naar de parkeerplaats aan de Helstraat.



Het volledige programma staat op www.boeremert.nl.