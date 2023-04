Jacqueline Thomassen en burgemeester Ronald van Meygaarden onthullen het bord met de tekst 'Help, ik zoek een hobby'.

Hobbycentrum Boxtel wil zich meer profileren

di 4 apr., 14:33

Het plan voor een wisselexpositie in de Boxtelse bibliotheek komt van Jacqueline Thomassen. Zij mocht maandag dan ook de tentoonstelling van cursisten van Hobbycentrum Boxtel (HCB) openen, samen met burgemeester Ronald van Meygaarden. Tegelijkertijd was er een ‘hobbyproeverij’.

,,Een woord dat precies de lading dekt”, stelt vicevoorzitter Gerard van Dulmen. ,,Marlies Germanus van de bibliotheek bedacht de term. Vijftigplussers kunnen deze ochtend twee uur proeven van allerlei verschillende bezigheden.”

HCB biedt een enorm scala aan cursussen en activiteiten. Van creatieve tot meer educatieve. Liefhebbers kunnen er leren schilderen of stijldansen, maar zich bijvoorbeeld ook bekwamen in de Spaanse of Engelse taal. Van Dulmen: ,,En vrijwilligers verzorgen alles.”

Om de mooiste werkstukken van cursisten aan de buitenwereld te tonen, zocht HCB de samenwerking met de bibliotheek aan de Burgakker. ,,We willen ons meer laten zien, ons aanbod verder vergroten en extra bekendheid kweken om nieuwe deelnemers te bereiken”, geeft planner Cor Thomassen aan. ,,De bibliotheek ligt centraal, iedereen kent het pand, stapt er makkelijk binnen. Een uitstekende locatie om ons te presenteren.”

DRIE MAANDEN

De markt onder de noemer ‘Help, ik zoek een hobby’ duurde een halve ochtend, de huidige tentoonstelling, met dezelfde naam, is drie maanden te bewonderen. Daarna worden er andere werkstukken geëxposeerd. Burgemeester Van Meygaarden sprak enkele lovende woorden richting de Boxtelse vrijwilligersorganisatie die velen wekelijks plezier verschaft. Vervolgens trok hij met Jacqueline Thomassen, die meerdere schildergroepen leidt in het HCB, een doek van het bord met de naam van de tentoonstelling. Die bevat schilderijen, onder meer van landschappen, bloemen, dieren en mensen. Veel van de werken zijn te koop, voor bescheiden prijzen.