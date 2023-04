Het Klimaatproject werd in juni 2022 door The Star Company geopend op het schoolplein van De Beemden: daar werd het speciaal geproduceerde Klimaatlied gezongen.

Lustrumeditie van benefietconcert The Star Company

di 4 apr., 14:26

De jonge zangers en dansers die meedoen aan The Star Company, geven zondag 16 april vanaf 15.00 uur een concert in gemeenschapshuis De Rots. De opbrengst gaat naar stichting Leergeld en Het Klimaatproject Boxtel.

The Star Company richt zich op de ontwikkeling van zang- en danskwaliteiten bij kinderen door de inzet van coaches Inge van den Biggelaar en Roel Jongenelen. Tijdens de vijfde editie van het benefietconcert laten de talenten zien wat zij hebben geleerd.

Dit jaar heeft The Star Company opnieuw een liedje opgenomen. De opbrengst van het concert gaat deels naar stichting Leergeld. Het lokale goede doel helpt gezinnen met een smalle beurs zodat hun kinderen mee kunnen draaien in de samenleving.

Het andere goede doel is Het Klimaatproject Boxtel. Vorig jaar werden de Boxtelse meiden Yfke Veenstra en Yenthe van Thiel van The Star Company, zij noemen zichzelf ook wel de KliMaatjes, gekozen als de klimaatburgemeesters van de gemeente. Zij hebben al enkele filmpjes gemaakt met laagdrempelige tips aan mensen om beter rekening te houden met het milieu. Met de extra inkomsten kunnen er meer video’s worden gemaakt.

Kaartjes voor het optreden in De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat zijn te bestellen via e-mail: ingeving@hotmail.com of telefoonnummer 06-21 24 00 63. Volwassenen betalen een tientje entree, kinderen tot 16 jaar mogen voor 7,50 euro naar binnen.