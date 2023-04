Vrolijke stoet op weg naar Pasen

22 minuten geleden

Evenementenstichting Boxtel Vooruit organiseert al meer dan zestig jaar een palmpaasoptocht. Een traditie die nog altijd leeft. Ook zondag trok weer een groepje kinderen met versierde palmpaasstokken van het Molenpad naar de Markt.

Heel druk was het dit jaar niet, misschien speelde de kou een rol. Desalniettemin mocht burgemeester Ronald van Meygaarden de deelnemers blij maken met een presentje. Boxtel Vooruit stelt namelijk altijd een prijsje beschikbaar voor het kind dat de mooist versierde palmpaasstok bij zich heeft en aan de optocht is een loterij verbonden. Elke deelnemer ontvangt voor aanvang een lootje. ,,Alle kinderen hebben met de loterij een prijsje gewonnen”, meldt vrijwilliger Kubra Atalay namens de organisatie. Een meisje uit Oekraïne had de mooist versierde palmpaasstok bij zich.

De deelnemers kregen ook nog een traktatie om van te smullen: een chocolade-ei. Twee paashazen maakten het feestje compleet.

INTOCHT

Palmpasen verwijst naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, een week voor Pasen. De mensen juichten hem dolenthousiast toe en spreidden mantels en palmtakken over de weg, waar Christus, gezeten op een ezel, overheen reed. Diezelfde mensen zouden later zijn kruisiging eisen.

De versiering van een palmpaasstok is van origine niet willekeurig. Veel lekkernijen hebben een symbolische betekenis. Die van het haantje is wel het bekendst. Dat verwijst naar de haan die kraaide nadat de apostel Petrus Christus driemaal had verloochend. Palmzondag is in de christelijke liturgie een dag met twee gezichten: vreugde vanwege het onthaal van Jezus in Jeruzalem en verdriet vanwege zijn naderende kruisdood. In Boxtel kende de zondag maar één gezicht: dat lachte vrolijk.